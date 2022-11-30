وكالة الرأي الفلسطينية البرقوني : تعزيز خدمات حديثي الولادة أثمرت في انخفاض نسبة الوفيات وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الشؤون الادارية بالصحة تناقش آلية استلام التبرعات الطبية وكالة الرأي الفلسطينية حصيلة عمل وزارة المالية على معابر قطاع غزة أمس وكالة الرأي الفلسطينية غوغل تحدّث متصفح Chrome لتفادي ثغرة برمجية خطيرة! وكالة الرأي الفلسطينية وصول فوج المعتمرين الأول عبر معبر رفح وكالة الرأي الفلسطينية "راسل نفسك" عبر "واتس آب" لتتجنب النسيان! وكالة الرأي الفلسطينية ماسك يحذّر من إمكانية حظر "تويتر" في متجر AppStore! وكالة الرأي الفلسطينية أكبر بركان نشط على الكوكب لأول مرة منذ عام 1984 وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف خمسة فيروسات جديدة في الخفافيش
أخبار » الأسرة و المجتمع

ابتكار عقار جديد مضاد للالتهابات البكتيرية في المسالك البولية

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:42

ابتكار عقار جديد مضاد للالتهابات البكتيرية في المسالك البولية
ابتكار عقار جديد مضاد للالتهابات البكتيرية في المسالك البولية

ابتكر فريق من علماء جامعة ديوك الأمريكية دواء جديدا مضادا للالتهابات البكتيرية في المسالك البولية، وخاصة ضد الإشريكية القولونية المسببة للأمراض البولية (UPEC).


وتشير مجلة Science Advances، إلى أن عدوى المسالك البولية شائعة، خاصة بين النساء بسبب بنية المسالك البولية. و يمكن أن تصبح هذه الأمراض مزمنة أو تؤدي إلى مضاعفات قد تصل إلى الوفاة، في حالة عدم وجود علاج مناسب، حيث عادة ما يتم علاجها باستخدام مضادات الحيوية، التي لها عواقب صحية، بما فيها مشكلات في الأمعاء.

والآن ابتكر العلماء طريقة جديدة لمكافحة عدوى المسالك البولية، تعتمد على دواء يقتل البكتيريا المسببة للأمراض. وقد سبق أن حاول الباحثون ابتكار مواد مماثلة، ولكنهم لم ينجحوا بسبب صعوبة اختراق الدواء الغشاء المخاطي الخلوي الذي يغطي جدران الفم والحلق والمسالك البولية.

وللتغلب على هذه المشكلة، استخدم الباحثون أليافا نانوية ببتيدية لا تخترق الغشاء المخاطي فحسب، بل تدرب أيضا جهاز المناعة على التعرف على UPEC ومكافحته باستهداف ثلاثة ببتيدات على سطح البكتيريا. والمركّب الواعد هو على شكل أقراص يجب وضعها تحت اللسان لتذوب بعد ذلك في اللعاب.

وقد أظهرت التجارب التي أجريت على الفئران والارانب فعالية هذا الدواء الجديد، والتي تماثل فعالية مضادات الحيوية التقليدية، ولكن من دون آثار ضارة بالجهاز الهضمي.

ويخطط الباحثون لاختبار الدواء الجديد على البشر . فإذا اجتاز المركب بنجاح جميع مراحل الاختبار ، فسيقلل من استخدام مضادات الحيوية، وهو أمر مهم نظرا لتطور مقاومة البكتيريا لمضادات الحيوية، التي أصبحت مشكلة صحية عالمية.

المصدر: لينتا. رو

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

باحثون يوصون بفضح ممارسات الفصل العنصري للاحتلال ضد الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟