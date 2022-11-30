أوقاف رفح تُكرّم خمسين طالبة سَرَدْنَ سورة النساء على جلسة واحدة

رفح- الرأي

كرَّمت مديريّة أوقاف محافظة رفح، خمسين طالبة من طالبات حلقات تحفيظ ديوان الحُفّاظ سَرَدْنَ سورة النساء على جلسة واحدة.

وأوضح مدير أوقاف رفح أ. محمد أبو عامر، أنّ الحافظات انتقَلْنَ إلى مرحلة متقدّمة من الحفظ المتقَن، منوّهًا أنّ عملية الحفظ أصبحت ثقافة ومجالًا للتنافس، وتُشكّل أنموذجًا فريدًا ونوعيًّا في تثبيت القرآن الكريم.

وأشارت رئيسة قسم العمل النسائي أ. زمزم زعرب إلى أنّ أصغر الحافظات اللاتي شاركن في السّرد يبلغ عمرها ٩ سنوات، بينما يبلغ عمر أكبرهنّ سنًّا 60 عامًا.

في سياق آخر، كرّمت المديريّة الطالبة الحافظة لكتاب الله رغد خالد (10 أعوام) بعد إتمامها مراحل التحفيظ.

