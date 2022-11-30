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تعليم شرق غزة يعقد دورة تدريبية بعنوان "ملف الإنجاز الإلكتروني"

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:17

تعليم شرق غزة يعقد دورة تدريبية بعنوان "ملف الإنجاز الإلكتروني"
تعليم شرق غزة يعقد دورة تدريبية بعنوان

غزة- الرأي

عقدت مدرسة  سعد بن معاذ الأساسية المشتركة دورة تدريبية بعنوان " ملف الإنجاز الإلكتروني" بمشاركة ثلة من المعلمين و المعلمات.

و حضر الدورة التي تعقد بمدرسة التعليم المطور د. محمد أسامة عامر مدير الدائرة الفنية بمديرية تعليم شرق غزة ، سمعان عطاالله رئيس قسم الاشراف التربوي ، حنان زقوت رئيس قسم التدريب ،د  عائد النحال مسير قسم الإدارات التربوية ، عماد صيام مشرف المرحلة بالمديرية و منسق النوعية لمدرسة سعد بن معاذ ، إيناس الشرافي مديرة مدرسة سعد بن معاذ الأساسية المشتركة و القائمة على التدريب ، تغريد سعيد مديرة مدرسة التعليم المطور إلى جانب المشاركين في الدورة .

و رحب د. عامر بالحضور مثمنا جهود القائمين على هذه الدورة مؤكدا على أهمية عقد مثل هذه الدورات لما لها من أثر في رفع كفاءة العاملين وتطوير أدائهم.

يشار أن الدورة مدتها  " ٦" ساعات تدريبية و ستتناول العديد من الموضوعات منها " التعرف على ملف الإنجاز الالكتروني -توضيح أهمية ملف الإنجاز الالكتروني- انشاء ملف انجاز إلكتروني على google site- تصميم واجهة في Google site و تنسيقها - ادراج ملفاتي على google site-  نشر ملف الإنجاز على الانترنت".

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