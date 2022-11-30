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الزكاة بالأوقاف توزّع مستلزمات صحيّة للأسر المتعفّفة بمحافظة غزة

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:28

الزكاة بالأوقاف توزّع مستلزمات صحيّة للأسر المتعفّفة بمحافظة غزة
الزكاة بالأوقاف توزّع مستلزمات صحيّة للأسر المتعفّفة بمحافظة غزة

غزة- الرأي

وزَّعت الإدارة العامة للزكاة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة 670 طردًا يحتوي على مستلزمات صحيّة للأسر المتعففة في محافظة غزة، بتكلفة (110) شيكل لكل طرد، بإجمالي (23,000) شيكل، بتمويل كريم من مؤسسة (أمة واحدة).

بدوره، أوضح مدير عام الإدارة العامة للزكاة أ. أسامة إسليم، أنّ إدارته تحاول تسويق المشاريع الإغاثيّة بشتى مجالاتها أمام المؤسسات الدوليّة والمتبرعين، لافتًا إلى وجود العديد من المشاريع الإغاثيّة التي تم اعتمادها لدى مؤسسات خارجيّة وداخليّة تنتظر التنفيذ وفق البروتوكولات المعتمدة لديها.

وأشاد إسليم بجهود مؤسسة (أمة واحدة) المبذولة في سبيل خدمة أبناء شعبنا، وتعزيز صمودهم، والتخفيف من معاناتهم.

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