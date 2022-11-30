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وحدة شؤون القدس بالأوقاف تفتتح معرض معالم مقدسيّة

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:34

وحدة شؤون القدس بالأوقاف تفتتح معرض معالم مقدسيّة
وحدة شؤون القدس بالأوقاف تفتتح معرض معالم مقدسيّة

غزة- الرأي

افتتحت وحدة شؤون القدس بوزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة معرض (معالم مقدسيّة)، بالتعاون مع مديريّة التربية والتعليم غرب غزة.

جاء ذلك، بحضور مديرة دائرة التوثيق والإصدارات إيمان عرفات، ومنسّق المعرض د. فيصل مزيد، ومدير التربية والتعليم أ. حمدي الدلو.

بدورها أكّدت عرفات على أهمية المعرض في توعية الجيل حول المعالم المقدسيّة في المدينة المقدّسة، والتعريف بها من خلال الخرائط والصور والأكلات التراثيّة وطبيعة الحياة التي يعيشونها، منوّهةً بأنّ المعرض يستهدف ١١٠٠ طالبة دخلت مدرسة الجليل الثانويّة.

من جهته، أشار مزيد إلى أنّ تنفيذ المعارض والأنشطة المتعلقة بالقدس يُمثّل دلالة واضحة على رمزيّة المسجد الأقصى، وأنّ محاولات طمس الاحتلال للمعالم الإسلاميّة في القدس فاشلة، لافتًا إلى ضرورة تربية الجيل وتوعيته؛ ليكمل طريق الدفاع والنصرة عن مسرى رسول الله.

من جانبه، أشاد الدلو بجهود وحدة القدس بوزارة الأوقاف المبذولة في إحياء الثقافة المقدسيّة وتعزيزها في نفوس الأجيال، مبديًا استعداده للتعاون المستمر مع الأوقاف من خلال دعم الفعاليات المتعلقة بالقدس والأقصى.

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