سلطة المياه تبحث التعاون مع قطاع المشاتل في وزارة الزراعة

غزة- الرأي

نفذت دائرة التوعية في سلطة المياه وجودة البيئة جولة ميدانية لقطاع المشاتل في وزارة الزراعة، شملت الزيارة عقد اجتماع مع قطاع المشاتل في وزارة الزراعة.

وشارك في الاجتماع م.خالد أبوغالي مدير دائرة التوعية في سلطة المياه وجودة البيئة، وم.شاهر الريفي مدير قطاع المشاتل في وزارة الزراعة، وذلك لبحث سبل التعاون في مجال زيادة المساحات الخضراء وتنفيذ مبادرات التشجير على مستوى محافظات قطاع غزة، كما تم خلال الاجتماع مناقشة اعداد اطار تعاون مشترك بين المؤسستين بهدف زيادة المساحات الخضراء في المدارس والأحياء والساحات والميادين.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة الشراكة في تنفيذ مبادرات تشجير مشتركة من خلال توفير فنيين زراعين ضمن المبادرات لتعليم المشاركين في المبادرات كيفية رعاية الأشتال المزروعة والمحافظة عليها بهدف تحقيق الاستدامة المرجوة من مبادرات التشجير.

واشتملت الجولة على عقد زيارة ميدانية لكل من مشتل الزراعة في مدينة غزة ومشتل وزارة الزراعة في محافظة الشمال للتعرف على كافة الأنواع المتوفرة ومعاينتها وتحديد الملائم منها لتنفيذ الفعاليات والمبادرات البيئية.

بدوره أشار م.مازن البنا مدير عام التخطيط والتوعية في سلطة المياه وجودة البيئة إلى اهمية الاعتماد على تنفيذ مبادرات التشجير كأحد الحلول الفعالة للحد من الآثار السلبية لظاهرة التغير المناخي في قطاع غزة، كما أكد على أهمية تنفيذ المبادرات كأداة فعالة لرفع مستويات الوعي البيئي لدى الفئات المشاركة في المبادرات.

من جانبه أشاد د.يوسف ابراهيم رئيس سلطة المياه وجودة البيئة بالجهود المبذولة لتعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية بهدف زيادة المساحات الخضراء وتنفيذ مبادرات التشجير على مستوى محافظات قطاع غزة.