وحدة شؤون القدس بالأوقاف تُنفّذ سلسلة محاضرات توعويّة لطلبة المدارس

غزة- الرأي

نفّذت وحدة شؤون القدس بوزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة سلسة محاضرات علميّة استهدفت طلبة المدارس، يأتي ذلك في إطار التوعية وإبراز القيمة المكانيّة والعقائديّة للمسجد الأقصى، بحضور الباحث في شؤون القدس د. فيصل مزيد.

بدوره أكّد مدير الأنشطة والفعاليات بالوحدة أ. مؤمن مغاري على أهمية نصرة المسجد الأقصى والدفاع عنه بجميع الوسائل الممكنة، مشدّدًا على ضرورة توعية الأجيال بسياسة الاحتلال الظالمة تجاه القدس، في ظل الهجمة المسعورة التي يشنّها عليها، والمحاولات التي يسعى فيها إلى تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيًّا ومكانيًّا.

ولفت إلى أنّ تكثيف الجهود للدفاع عن الأقصى والقدس يُشكّل رادعًا أمام ممارسات الاحتلال؛ لثَنْيه عن تنفيذ مخططاته الرامية إلى التقسيم الزمانيّ والمكانيّ.

فيما أوضح مزيد أنّ الأنشطة والمحاضرات العلميّة تهدف إلى التثقيف بمكانة المسجد الأقصى وأهميته، وإبراز المخاطر والاعتداءات التي يمارسها الاحتلال في المدينة المقدّسة، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز صمود أبناء شعبنا في القدس، وحشد الدعم لنصرتهم.

وأشار إلى أنّ المسجد الأقصى يتعرض إلى هجمة وحشيّة غير مسبوقة تستهدف الوجود الفلسطينيّ فيه، داعيًا إلى غرس الثقافة المقدسيّة في عقول أبنائنا وقلوبهم، محذِّرًا من المخاطر المتزايدة التي يتعرض لها المسجد الأقصى.