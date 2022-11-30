تعليم شرق خان يونس ينظم مسابقة أسبوع المكتبات المدرسية

خان يونس- الرأي

نظم قسم التقنيات التربوية بالمديرية مسابقة أسبوع المكتبات المدرسية لجميع مدارس المرحلة الأساسية (الصف الرابع والخامس)؛ بعنوان: "لوّن حياتك بالقراءة".

جاء ذلك، بحضور أ. عبد الخالق الفرا رئيس قسم المكتبات المدرسية بالوزارة، أ. محمد وادي مشرف المكتبات المدرسية بالمديرية، وذلك في مركز التدريب بالمديرية.

وفي كلمته أكد وادي أن مسابقة "لوّن حياتك بالقراءة" هي مسابقة ثقافية ضمن أنشطة وفعاليات أسبوع المكتبات المدرسية، تشجع الطلبة على القراءة والكتابة الإبداعية، وتمنحهم الفرصة للتعبير عن قراءتهم المتنوعة من خلال الإجابة على الأسئلة المطروحة من قصص مختلفة (دينية ووطنية وأدبية)، موضحًا أن عدد 20 طالب وطالبة شاركوا في المسابقة.