الصحة تناقش نقل خدمة جراحة الثدي الى مستشفى الصداقة التركي

غزة- الرأي

ناقش د.محمد زقوت مدير عام المستشفيات آليات تنظيم ونقل خدمة جراحة الثدي الى مستشفى الصداقة التركي، مع بقاء تقديم الخدمة في وحدة جراحة الثدي في مجمع الشفاء حتى اكتمال جهوزية مستشفى التركي.

جاء ذلك خلال لقائه صباح اليوم، بإدارة مستشفى الصداقة التركي د.صبحي سكيك ومجمع الشفاء ومجمع ناصر ومدراء إدارة المستشفيات ذوي العلاقة.

وتم التوافق على آليات تحويل المريض من الرعاية الأولية او من المستشفيات الخاصة او من الاونروا الى مستشفى الشفاء الطبي ومن ثم تحويله الى مستشفى التركي.

وناقش د.زقوت كافة الاحتياجات المطلوبة لجهوزية المستشفى التركي لتقديم خدمة جراحة الثدي كجهوزية العيادات الخارجية وعيادات التخصصات، وخدمة الطوارئ، والكادر التمريضي والطبي، الى جانب التجهيزات والاحتياجات الخاصة بالعمليات، وكذلك آلية التحويل من الرعاية والمؤسسات الخاصة والأونروا، وأيضا جهوزية الأشعة من التراساوند والرنين المغناطيسي و CT.