حماية المستهلك تنظم 98 جولة تفتيشية على الأسواق

غزة- الرأي

نظمت طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، 98 جولة وزيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق في قطاع غزة.

حيث تم تسجيل 13 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات الفلسطينية.

فيما سجلت طواقم الحماية 24 محضر إتلاف لبضائع منتهية الصلاحية ورسوبها في الفحص المخبري، تم خلالها ضبط 180 لتر شراب بنكهات مختلفة بسبب مخالفتها للمواصفات من حيث الصلاحية.

كما تم ضبط 30 لتر شامبو بسبب انتهاء الصلاحية في مدينة غزة، وكذلك ضبط 60 كجم مخللات بسبب استخدام صبغات كيمائية ممنوع اضافتها في صناعة المواد الغذائية.

وأفادت الطواقم انها أتلفت 118 كرتونة شوكولاتة مع بسكويت لظهور علامات فساد ظاهري عليها.