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تعليم خان يونس ينظم مسابقة "لون حياتك بالقراءة"

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 01:49

تعليم خان يونس ينظم مسابقة "لون حياتك بالقراءة"
تعليم خان يونس ينظم مسابقة

خان يونس- الرأي

نظم قسم التقنيات التربوية بمديرية التربية والتعليم في خان يونس مسابقة لون حياتك بالقراءة لطلبة الصفين الرابع والخامس الأساسي وذلك في مركز التدريب التربوي.

وحضر الفعالية: أ. شادي أبو عزيز رئيس قسم التقنيات التربوية بالمديرية، وأ. عبد الخالق الفرا رئيس قسم المكتبات المدرسية بالوزارة، ود. أكرم الحجوج رئيس قسم الإدارات المدرسية، وأ. خيري قطيط رئيس قسم الرقابة الداخلية، وعدد من أمناء المكتبات المدرسية.

وأوضح أبو عزيز أن المسابقة تهدف إلى اختبار مهارة الطلبة في التحليل والنقد وفهم المقروء والتعبير بأسلوب إبداعي عما تم قراءته.

و قرأ الطلبة أربع قصص هي: قصة الصحابي الجليل سعيد بن زيد، وقصة زيدون والبحر، موضوع عن آداب زيارة المريض، وموضوع عن أولى القبلتين، ومن ثم أجاب المشاركون في دفتر ثمرة القراءة المعد من قبل الإدارة العامة للتقنيات التربوية بالوزارة على مجموعة من الأسئلة عن كل قصة وموضوع.
 وشارك في المسابقة 15 مدرسة بواقع 70 طالباً وطالبة.

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