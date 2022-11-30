التعليم تتفقد أعمال تطوير الأستديو التعليمي في مديرية خان يونس

خان يونس- الرأي

تفقد وفد من وزارة التربية والتعليم العالي أعمال استكمال تطوير الأستديو التعليمي في مديرية تعليم خان يونس.

وضم الوفد د. محمود مطر وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية، وم. مازن الخطيب مدير عام التقنيات التربوية، وأ. محمد حمدان مدير تعليم خان يونس، وأ. شادي هنية مدير دائرة التعليم المهني، كما رافقهم أ. علاء منصور مدير البرامج في مؤسسة أحباء ماليزيا.

واطلع الوفد على الأستديو ومرافقه المتنوعة مثل الكاميرات وأجهزة التسجيل والصوت والمعدات المختلفة، والبيئة المكانية.

وأكد مطر أن هذا الأستديو يخدم العملية التعليمية في مجال إنتاج وتصوير الدروس التعليمية التعليمية ودعم الإنتاج المرئي لكافة القضايا والفعاليات التربوية.

وقدّم مطر الشكر والتقدير لكل من ساهم من المانحين والمؤسسات الشريكة في تجهيز الأستديو، خصوصاً مؤسسة أحباء ماليزيا ومجموعات التعليم في حالات الطوارئ، والمجلس النرويجي لللاجئين، كما قدَّم شكره للإدارات العامة بالوزارة التي تابعت تجهيز وتطوير الأستديو لضمان الاستثمار الأمثل له.