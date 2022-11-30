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والاستعداد لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الحالي

تعليم شمال غزة تناقش مع المشرفين التربويين إجراءات امتحانات الثانوية العامة

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 02:15

التعليم شمال غزة تناقش مع المشرفين التربويين إجراءات امتحانات الثانوية العامة
التعليم شمال غزة تناقش مع المشرفين التربويين إجراءات امتحانات الثانوية العامة

غزة-الرأي

ناقشت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، الإجراءات الخاصة بعقد امتحانات الثانوية العامة، وكذلك الاستعدادات المتعلقة باختبارات نهاية الفصل الدراسي الحالي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته المديرية للمشرفين التربويين بحضور مدير التربية والتعليم أ. جواد صالحة، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الإشراف التربوي أ. محمد أبو ندى.

ورحب أ. صالحة بالحضور كافة، مشيداً بجهودهم في الميدان التربوي، ومتمنياً لهم المزيد من التميز في خدمة المسيرة التعليمية.
وأكد أ. صالحة على جملة من النقاط التي من شأنها المساهمة في تعزيز إجراءات المديرية الرامية إلى الاستعداد الأمثل لامتحانات الثانوية العامة.
ومن بين تلك الإجراءات –وفق مدير التعليم- متابعة المشرفين التربويين للجزء المقطوع من المنهاج الدراسي حسب الخطة الدراسية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم.
وكذلك العمل على استثمار المجموعات العنقودية في التأكيد على إجراءات الثانوية العامة، والعمل على استكمال تصنيف الأسئلة وتعميمها على الطلبة للاستفادة منها في الاستعداد لاختبارات نهاية العام الدراسي.
وشدد أ. صالحة على ضرورة إعداد نماذج اختبارات شهرية وفصلية تحاكي اختبارات الثانوية العامة، حتى يكون الطلبة على دراية في التعامل مع ورقة الامتحان.
كما نوّه إلى سرعة البدء بالتحضير لتنفيذ اختبار تجريبي لطلبة الثانوية العامة يتم عقده في نهاية العام الدراسي، وأيضا البدء بالترتيب لعقد المسابقة المنهجية لأوائل الطلبة في الثانوية العامة.
كما نوّه أيضاً إلى البدء بوضع اختبارات نهاية الفصل الدراسي الحالي حسب جدول المواصفات.
من ناحيتهم قدّم المشرفون التربويون العديد من المداخلات والاستفسارات التي أثرت اللقاء.

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