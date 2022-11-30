المواصلات تعزز تعاونها مع قيادة شرطة المرور

غزة- الرأي

استقبل اللواء صلاح الدين أبو شرخ وكيل وزارة النقل والمواصلات، وفداً من قيادة شرطة المرور برئاسة العميد تامر شحادة مدير عام الإدارة العامة لشرطة المرور وذلك أمس في مقر الوزارة لمناقشة العديد من القضايا الهامة.

بدوره رحب أبو شرخ بالوفد مؤكداً على الدور الكبير الذي تقوم به شرطة المرور في ضبط الحالة المرورية على الطرقات بما يخدم المواطنين في سبيل الحد من حوادث السير والمحافظة على الأرواح والممتلكات.

وخلال اللقاء ناقش الطرفان عدة مشاكل مرورية لإيجاد حلول لها مثل تطوير مفترقات مرورية رئيسية.

وأكد أبو شرخ على أهمية التعاون المشترك بين الوزارة وشرطة المرور فيما يخدم المواطن الفلسطيني وتوفير بيئة مرورية سليمة خالية من الحوادث.

من جانبه شكر شحادة وزارة النقل والمواصلات على ما تقدمه من تسهيلات وخدمات للمواطنين.