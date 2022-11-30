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لمرشدي المدارس الثانوية

العمل والتعليم تختتمان دورة تدريبية في مجال العمل عن بعد

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 02:28

العمل والتعليم تختتمان دورة تدريبية في مجال العمل عن بعد
العمل والتعليم تختتمان دورة تدريبية في مجال العمل عن بعد

غزة- الرأي

اختتمت وزارتي العمل والتعليم دورة تدريبية لـ 100 مرشد تربوي حول العمل عن بعد في المدارس الثانوية، تحت رعاية المجلس الوطني للعمل عن بعد.

وأكد أ. طبيل على أهمية عقد مثل هذه الدورات التدريبية للمرشدين التربويين، لتعريفهم بمهارات ومجالات العمل عن بعد، ونقل خبراتهم إلى طلبة المدارس الثانوية لتحفزيهم وتوجيههم نحو العمل عن بعد، موضحاً أن الدورة التدريبية تأتي في إطار تدخلات الاستراتيجية الوطنية للعمل عن بعد.

من جانبه، أشاد مدير دائرة التطوير في التعليم بدور وزارة العمل في تنفيذ دورات تدريبية متخصصة بمجال العمل عن بعد، لما له من أهمية قصوى للطلبة في سوق العمل الفلسطيني، خاصة في ظل الواقع المعيشي الصعب وتفاقم أعداد الخريجين وندرة فرص التشغيل.

الجدير ذكره، أنه تم تنفيذ التدريب في جميع مقرات المركز في كافة محافظات قطاع غزة ضمن مديريات تعليم: شرق غزة وغرب غزة والشمال وشرق خان يونس وغرب خان يونس والوسطى ورفح.

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