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طالع قرارات متابعة العمل الحكومي خلال جلستها الأسبوعية

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 04:48

غزة – الرأي:

عقدت متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، وبدأ الاجتماع بالترحم وقراءة الفاتحة على شهداء شعبنا الذين ارتقوا جراء عدوان الاحتلال المتواصل بالضفة المحتلة، مطالبة بالتحرك الدولي العاجل لوضع حد لاعتداءات الاحتلال المتزايدة والدفاع عن أبناء شعبنا.

وتوقفت المتابعة عند توصيات ونتائج المؤتمر الدولي الذي عقد بغزة حول الحصار (الإسرائيلي) لقطاع غزة، داعية لتنفيذها وإنهاء الحصار اللا إنساني وغير القانوني على غزة، ومعالجة جميع تأثيرات وتداعيات سنوات الحصار على مختلف المستويات .

وناقشت المتابعة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، واعتمدت محاضر لجان؛ الشؤون الإدارية، الشؤون الاقتصادية، الابتعاث والتدريب، وشؤون الأراضي، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت المتابعة ما يلي:

صرف مبلغ مالي لتعزيز جهوزية الأمن والسلامة في المؤسسات الحكومية.

الموافقة على مشروع تطوير مفترق الشجاعية (المرحلة الأولى)، بقيمة مليون دولار.

المصادقة على مشروع تطوير ميناء الصيادين وفق المخطط الشامل المعتمد من الوزارات ذات العلاقة.

تخصيص مجموعة من الأراضي الحكومية لصالح إقامة مرافق ومشاريع داخل مدينة غزة.

إلغاء تخصيص مجموعة من الأراضي الحكومية المخالفة لشروط التخصيص.

اعتماد أنظمة فحص الجودة لمصانع مواد البناء والمختبرات الهندسية.

تسكين رؤساء الأقسام والشعب المكلفين داخل المؤسسات الحكومية، وفق النظام.

إقرار لائحة الإعادة للعمل للموظفين العمومين المحالين للتقاعد بسبب العجز الطبي، ممن تنطبق عليهم شروط العودة.

المصادقة على تعيين عدد (5) موظفين فئة عليا بدرجة مدير عام بناءً على نتائج الإعلانات الخارجية.

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