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تعليم شرق غزة يكرم المربي القدير خليل الجيش لبلوغه سن العطاء

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:54

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غزة – الرأي:

كرمت مديرية التربية و التعليم شرق غزة المربي القدير أ. خليل الجيش نائب مدير مدرسة الإمام الشافعي للبنين لبلوغه سن العطاء بعد مسيرة تربوية و تعليمية حافلة .

وشارك في حفل التكريم الذي أقيم بالمدرسة وفد من مديرية التربية و التعليم شرق غزة ضم أ. منير أبو زعيتر مدير الدائرة الادارية ، د. عائد النحال مسير قسم الإدارات التربوية ، أ. اسماعيل الحلو مشرف مبحث التكنولوجيا ، أ. ياسين عبدو المشرف التربوي سابقا بالمديرية ، أ. نبيل سرحان مدير المدرسة ، أ. أنور مطر مدير مدرسة الإمام الشافعي سابقا ، عدد من مديري المدارس، الى جانب معلمي و طلاب المدرسة و عائلة المحتفى به.

و أشاد أ. أبو زعيتر بدور المحتفى به، وما قدمه طوال مسيرته التعليمية الحافلة بالانجازات، مؤكداً أن رسالة المعلم لا تنتهي خارج أسوار المدرسة، أو ببلوغه سن القاعد الوظيفي، وإنما تمتد طيلة حياته من خلال الأدوار المتعددة التي يؤديها في المجتمع.هذا و تمنى أ. أبو زعيتر للمحتفى به موفور الصحة و العافية وأن تكون النهاية بداية جديدة لأعمال يخدم فيها أبناء شعبه.

ورحب مدير المدرسة السابق أ. مطر بالحضور كل باسمه و لقبه ، معدّدةً مناقب أ. الجيش ، والذي كانت مثالاً يحتذى في البذل والعطاء والتفاني في العمل .

إلى ذلك توجه المحتفى به بجزيل الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا الحفل، معربا عن فخره واعتزازه بالسنوات المثمرة التي قضاها في سلك التربية والتعليم.

وفي ختام الحفل الذي شهد فقرات منوعة، تم توزيع الدروع التقديرية والهدايا التكريمية على أ. الجيش ، وسط دعوات الجميع له أن يمده الله بموفور الصحة و العافية.
 

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