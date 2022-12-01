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أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم

01 كانون أول / ديسمبر 2022 08:27

غزة- الرأي

أسعار المنتجات الزراعية في الاسواق المحلية اليوم الخميس:

زراعت خضرة جديد
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