أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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01 كانون أول / ديسمبر 2022 08:27
غزة- الرأي
أسعار المنتجات الزراعية في الاسواق المحلية اليوم الخميس:
انطلاق مشروع المنظومة المحوسبة لرعاية وكفالة الأيتام في قطاع غزة
08:09شهيدان برصاص الاحتلال في مخيم جنين
08:31الاحتلال يعتقل 8 مواطنين بالضفة والقدس
08:40أسرى "عوفر" يرجعون وجبات الطعام رفضًا للإجراءات التعسفية بحقهم
08:21أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم
08:18الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة
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