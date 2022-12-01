الإعلام الحكومي: 46 انتهاكًا بحق الحريات الإعلامية خلال نوفمبر

غزة - الرأي

سجل المكتب الإعلامي الحكومي 46 انتهاكا بحق الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية خلال شهر نوفمبر الماضي.

وقال المكتب في تقريره الشهري، إنه تم رصد 32 انتهاكاً من قبل الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة إدارات مواقع التواصل الاجتماعي في محاربة المحتوى الفلسطيني، و14 انتهاكاً داخلياً.

وذكر أنه تم تسجيل اعتداءات من قبل الاحتلال ومستوطنيه على أكثر من 4 صحفيين، حيث اعتدى على الصحفيين بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، والرش بغاز الفلفل وقنابل الغاز الحارقة، وضربهم بالهراوات واعقاب البنادق وركلهم وسحلهم والقاء الحجارة عليهم، خلال تغطيتهم اعتداءات الاحتلال على المواطنين وكافة ارجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي جانب الاعتقالات والاستدعاء والاحتجاز وتمديد اعتقال والمحاكمات والحبس المنزلي، سجلت وحدة الرصد والمتابعة بالمكتب، “7“ حالات من بينهم تمديد اعتقال الصحفي محمد نمر عصيدة للمرة الخامسة على التوالي، بعدما كان سيفرج عنه خلال الشهر الحالي، وكذلك تأجيل جلسة الصحافية لمى وغوشة وتجديد شروط الحبس المنزلي لها وتأجيل جلسة الإعلامية الأسيرة المريضة دينا جرادات.

إلى ذلك وثق التقرير “8“ حالات منع وعرقلة لعمل الصحفيين وتغطيتهم انتهاكات الاحتلال والفعاليات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما سجل التقرير “2“ حالة اقتحام، و”5” حالات تحطيم ومصادرة معدات صحافية.

فيما تم تسجيل حالتي تهديد للصحفيين من قبل الاحتلال ومستوطنيه بالقتل والاعتقال والضرب من قبل الاحتلال ومستوطنيه للجمهم عن ممارسة عملهم المهني وفضح الاحتلال.

وبشأن محاربة المحتوى واغلاق المؤسسات، سجلت وحدة الرصد والمتابعة أكثر من ”3“ حالات لانتهاكات من قبل مواقع التواصل الاجتماعي والاحتلال الإسرائيلي، بذريعة نشر على المواقع ما يخالف تعليمات النشر، بهدف تضليل وتكذيب الرواية الفلسطينية .

وفي جانب المضايقات والتعذيب للمعتقلين الصحفيين في سجون الاحتلال تم تسجيل ”1” حالة وهي مواصلة الإهمال الطبي بحق الأسيرة المريضة الإعلامية دينا جرادات واعطائها دواًء بديلا سبب لها تراكم السؤال في دماغها مما استدعى لنقلها الى المستشفى بعد تدهور وضعها الصحي.

وفي جانب الاعتداءات الفلسطينية، وثق التقرير ”14” حالة من الانتهاكات من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالضفة المحتلة وجهات أخرى، تمثلت في تسجيل” 7” حالات اعتقال واستدعاء وتمديد اعتقال من ضمنهم الصحفي يمن قواريق والذي لا يزال معتقلاً، وتسجيل “3” حالات منع من التغطية من ضمنهم منع الاجهزة الأمنية برام الله، تغطية الصحفيين مؤتمر صحافي للمؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون”، واحتجزت بطاقات الهوية لمدة نصف ساعة، كما وثق التقرير ”1” حالة اقتحام لمنزل صحفي، واجباره على دفع كفالة مالية.

وفي قطاع غزة، سجل التقرير ”2” حالة اعتداء على صحفيين اثنين خلال تصويرهم في نادي رياضي.

تفاصيل انتهاكات الاحتلال

1-11-2022: أقدمت مجموعة من المستوطنين بحماية القوات الإسرائيلية، على تحطيم سيارة كل من مصوّر شبكة “القدس” الإخبارية معتصم سقف الحيط، ومصوّر “الجزيرة مباشر” محمد سمرين، خلال تغطيتهما لفعالية قطف الزيتون في قرية جيبيا شمال رام الله.

2-11-2022: استدعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي مراسل شبكة فلسطين تايمز الصحفي معاذ وشحة للمقابلة .

4-11-2022: قيدت إدارة الفيس بوك، صفحة “القدس” التي يتابعها أكثر من 15 مليون شخص، كما حظرت مراسل الصفحة من النشر.

5-11-2022: قيدت إدارة الفيس بوك الصفحة الرسمية لرئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف بحجة مخالفة المعاير الرسمية.

8-11-2022: مددت محكمة الاحتلال الاعتقال الإداري بحق الصحفي محمد عصيدة من بلدة تل قضاء نابلس للمرة الخامسة على التوالي، وكان من المقرر الافراج عنه في 8 نوفمبر من ذات اليوم الذي تم تمديد اعتقاله.

8-11-2022: طلب جندي إسرائيلي مبلغ 50 شيكلا ما يعادل 15 دولار امريكي، من مصوّر شبكة “قدس الإخبارية” عبد الله بحش، مقابل السماح له بدخول بوابة بلدة عزون شرق قلقيلية، وعندما رفض المصوّر هدده الجندي بالاعتقال.

10-11-2022:إدارة سجون الاحتلال تنقل الأسيرة الإعلامية دينا نايف محمود جرادات “ 23 عامًا” من جنين ، حيث تقبع في سجن “الدامون” إلى مستشفى “رمبام” الإسرائيليّ، بسبب الإهمال الطبي وتزويد إدارة السجون علاج بديل لها، كونها تعاني من مرض “ الاستسقاء الدماغي” وهي بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة، علمًا أنه جرى نقلها عدة مرات إلى المستشفى منذ اعتقالها، بسبب تراكم السوائل في الدماغ، وكانت في كل مرة تمكث لساعات ثم يتم إعادتها للسجن.

14-11-2022: أجلت محكمة الاحتلال عقد جلسة محاكمة للنظر في طلب الإفراج عن الإعلامية الأسيرة المريضة دينا جرادات من جنين ليوم الأربعاء بعد تراجع وضعها الصحي، ومن المقرر أن تنهى حكمها البالغ 4 شهور ونصف بتاريخ 21-12-2022.

17-11-2022: احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي عبد المحسن الشلالدة في منطقة تل الرميدة في الخليل، ونقتله لمعسكر تل الرميدة، ومن ثم أفرجت عنه.

17-11-2022: اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفي سيف القواسمي بعد أن اوقفته وصادرة مفاتيح سيارته عند حاجز مخيم قلنديا شمال القدس”.

17-11-2022: منعت قوات الاحتلال الصحفيين من التغطية خال اقتحام الاحتلال بلدة حارس قضاء سلفيت.

19-11-2022: حذفت منصة الواتساب تطبيق مجتمع قناة الأقصى الفضائية التي اطلقتها حديثاً .

21-11-2022: منعت قوات الاحتلال الطواقم الصحافية من تغطية اقتحام الاحتلال لمدينة جنين، والقت عليهم قنابل الغاز والرصاص المطاطي .

22-11-2022: أجلت محكمة الاحتلال، جلسة محاكمة الصحفية لمى غوشة حتى العشرين من الشهر المقبل، كما جددت المحكمة شروط الحبس المنزلي ومنع الاتصال والتواصل مع أي شخص من خارج عائلتها، وكانت قوات الاحتلال اعتقلت غوشة في بداية شهر سبتمبر الماضي ووجهت لها لائحة تضمنت “التحريض من خلال منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي”، ثم أفرج بعد عدة أيام بشرط الحبس المنزلي لحين انتهاء الإجراءات القانونية ضدها.

23-11-2022: اقتحمت قوات الاحتلال منزل الصحفي أحمد حبابة، مراسل في تلفزيون فلسطين، وفتشته واعتدت عليه وعلى عائلته في قرية بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة، بالتزامن مع إغلاق القرية والتنكيل بسكانها.

23-11-2022: اعتدى مجموعة من المستوطنين، على طاقم تلفزيون فرانس 24، خلال تغطيته احداث القدس، من قبل مجموعة من المستوطنين العنصريين، بحماية وتشجيع من شرطة الاحتلال، حيث تم الاعتداء على مراسلة القناة الزميلة ليلى عوده، والاعتداء الجسدي على مصور القناة الزميل نادر بيبرس، وتحطيم معدات التصوير، والتشويش على البث المباشر عبر الصراخ بعبارات عنصرية، منها “الموت للعرب”، والاشارات البذيئة التي رفعها المستوطنون.

24-11-2022: اعتدى مستوطنون بالحجارة على مركبة الصحفي محمد تركمان قرب نابلس.

27-11-2022: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي صبري جبريل عقب اقتحام منزله في بلدة تقوع جنوب مدينة بيت لحم، وأفرجت عنه فيما بعد.

انتهاكات داخلية

1-11-2022: اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية المصور الصحفي حاتم حمدان ومجاهد مرداوي خلال تغطيتهما مسيرة رافضة للاعتقال السياسي وسط رام الله .

6-11-2022: استدعى جهاز المخابرات الفلسطيني في مدينة جنين، المصوّر الحرّ جراح خلف هاتفياً، للحضور إلى مقرّ الجهاز من دون توضيح سبب الاستدعاء.

8-11-2022: منع عناصر الأجهزة الأمنية وسائل الإعلام من تغطية وقائع مؤتمر صحفي بمدينة رام الله

8-11-2022: منعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، الصحافيين المتواجدين في مقرّ “التحالف الشعبي للتغيير” في مدينة رام الله، من التصوير وتغطية مؤتمر صحافي لـ”المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون”، واحتجزت بطاقات الهوية لمدة نصف ساعة .

14-11-2022: اعتدى موظفي نادي تشامبيونز، في غزة على الصحفيين علي جاد الله ومعتصم مرتجى وعدد من الزملاء الصحفيين خلال تغطيتهم فعالية بالنادي.

23-11-2022: أوقفت النيابة العامة في بيت لحم، المدير التنفيذي لـ “راديو بيت لحم 2000” الإعلامي جورج قنواتي، على خلفية شكوى تقدّم بها رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا ضدّه بتهمة “الذمّ والقدح والتشهير”، بسبب انتقاد قنواتي عبر برنامجه “عمار يا بلد” الخلافات التي حصلت بين أعضاء البلدية خلال اجتماع للمجلس البلدي، وافرجت عنه بعد ساعات بكفالة مشروطة بحضور جلسات المحكمة.

28-11-2022: اعتقلت أجهزة أمن سلطة رام الله، الصحفي أيمن قواريق، في بلدة عورتا، جنوبي شرق مدينة نابلس “ شمال الضفة” ، عقب اقتحام منزله في عورتا، وتخريب محتوياته، وقواريق هو صحفي وأسير محرر قضى في سجون الاحتلال عدة فترات في الاعتقال الإداري.

29-11-2022: مددت محكمة نابلس، اعتقال الصحفي أيمن قواريق المعتقل لدى جهاز المخابرات العامة في سجن جنيد، لمدة 48 ساعة.