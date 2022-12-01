وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي: 46 انتهاكًا بحق الحريات الإعلامية خلال نوفمبر وكالة الرأي الفلسطينية أسرى "عوفر" يرجعون وجبات الطعام رفضًا للإجراءات التعسفية بحقهم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 8 مواطنين بالضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية شهيدان برصاص الاحتلال في مخيم جنين وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تُعلن عن وفاة المعتمرة طرفة عبد القادر بالمدينة المنورة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يحكم على أسير بالسجن 26 شهرا وغرامة مالية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: سحب هوية "الحموري" استهداف واضح للهوية الفلسطينية
أخبار » الأخبار الحكومية

"التعليم" تعلن أسماء الطلبة المرشحين لمنح الجامعات الفلسطينية

01 كانون أول / ديسمبر 2022 09:22

غزة - الرأي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، عن أسماء الطلبة المرشحين لمنح الوزارة من الجامعات الفلسطينية للعام 2022-2023.

وأكدت الوزارة، على ضرورة مراجعة الوزارة أو أحد مكاتب التعليم العالي لاستكمال إجراءات الترشيح وذلك في موعد أقصاه 11/12/2022، وأي طالب يتأخر عن الموعد المحدد يتحمل المسؤولية الكاملة بأي إجراء تتخذه الوزارة بحقه.

وأِشارت إلى أنها تحتفظ بحق الغاء ترشيح أي طالب في حال حصول أي خطأ وتبين عدم أحقية الطالب في الحصول على المنحة، أو حصول الطالب على أي منحة من أي جهة أخرى.

وذكرت أن المنحة معفاة من الرسوم الدراسية فقط وتستمر المنحة طيلة فترة الدراسة باستثناء الفصل الصيفي ما دام الطالب ناجحاً في جميع المواد وملتزماً بالقوانين والشروط المعمول فيها في الجامعة التي يدرس فيها.

ونوهت الوزارة، إلى أنه تم توزيع المنح حسب التخصصات والاعداد المقدمة من كل جامعة وحصل على المنحة الطالب المتقدم بوثائقه والأعلى في معدل الثانوية العامة.

وقالت إنه سيتم الإعلان عن بقية الترشيحات للشواغر غير مكتملة العدد في بعض الجامعات لحين تزويدنا بها من قبل الجامعة في الأيام المقبلة.

للاطلاع على الأسماء اضغط هنا

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

انطلاق مشروع المنظومة المحوسبة لرعاية وكفالة الأيتام في قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟