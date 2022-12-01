"التعليم" تعلن أسماء الطلبة المرشحين لمنح الجامعات الفلسطينية

غزة - الرأي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، عن أسماء الطلبة المرشحين لمنح الوزارة من الجامعات الفلسطينية للعام 2022-2023.

وأكدت الوزارة، على ضرورة مراجعة الوزارة أو أحد مكاتب التعليم العالي لاستكمال إجراءات الترشيح وذلك في موعد أقصاه 11/12/2022، وأي طالب يتأخر عن الموعد المحدد يتحمل المسؤولية الكاملة بأي إجراء تتخذه الوزارة بحقه.

وأِشارت إلى أنها تحتفظ بحق الغاء ترشيح أي طالب في حال حصول أي خطأ وتبين عدم أحقية الطالب في الحصول على المنحة، أو حصول الطالب على أي منحة من أي جهة أخرى.

وذكرت أن المنحة معفاة من الرسوم الدراسية فقط وتستمر المنحة طيلة فترة الدراسة باستثناء الفصل الصيفي ما دام الطالب ناجحاً في جميع المواد وملتزماً بالقوانين والشروط المعمول فيها في الجامعة التي يدرس فيها.

ونوهت الوزارة، إلى أنه تم توزيع المنح حسب التخصصات والاعداد المقدمة من كل جامعة وحصل على المنحة الطالب المتقدم بوثائقه والأعلى في معدل الثانوية العامة.

وقالت إنه سيتم الإعلان عن بقية الترشيحات للشواغر غير مكتملة العدد في بعض الجامعات لحين تزويدنا بها من قبل الجامعة في الأيام المقبلة.

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