"السياحية والآثار" تنظم معرضاً للتراث الوطني والأثري

غزة- الرأي

نظمت وزارة السياحة والآثار معرضاً للتراث الوطني ومتحفاً أثرياً في موقع تل أم عامر الأثري بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وشارك في مراسم افتتاح المعرض العشرات من المهتمين والنخب المجتمعية وممثلي المؤسسات المحلية والمتاحف الخاصة وقد ضم المعرض العديد من الزوايا الهامة أبرزها عرض العديد من القطع الاثرية النادرة التي واليوناني والروماني، البيزنطي والإسلامي وزاوية المشغولات اليدوية الفلسطينية.

من جانبه قال د جمال أبو ريدة في كلمة وزارة السياحة والآثار أن هذه الفعالية تأتى ضمن نشاطات وزارة السياحة في تعزيز الوجود الحضاري والتأكيد على الثوابت الفلسطينية المشروعة وفق القرارات الدولية المساندة للقضية الفلسطينية ، فضلا على توثيق ارتباط الفلسطيني بحقه المشروع في ارضه ومقدساته وتاريخه، لترسيخ الوجود الفلسطيني وإيصال رسالة للجميع ان الشعب الفلسطيني صاحب حضارة عريقة، وانه حقوقه لا تسقط بالتقادم، وباقية ومتجذرة ومرتبطة بعراقة القضية وقداستها مشيراً ان الموقع الاثري الذي أقيمت عليه الفعالية وهو دير " القديس هيلار يون" يزيد عمره الزمني عن 1700 عام.

وأضاف أبو ريدة ان الوزارة تواصل دورها في تعزيز التوعية المستدامة للوجود الحضاري للشعب الفلسطيني وحماية الموروث التاريخي والارث الحضاري لكل فلسطين وذلك بالحفاظ على المقتنيات والمواقع والمتاحف الاثرية التي تعد ملك عام للشعب الفلسطيني.

واكد مدير عام الآثار ان الإرث التاريخي للشعب الفلسطيني يمتد في عمق التاريخ، ونسعى لنقله للأجيال المتعاقبة وبرؤية شمولية تنطلق من ثوابت الماضي وفكر الحاضر وترسيخ ثقافة نيل الحقوق والحريات والتحرر الوطني.

وقد شمل المعرض الذى نظمته الوزارة زاوية للتراث الفلسطيني، وزاوية للأطفال لربطهم بالتاريخ والحق الفلسطيني، إضافة الى زاوية للتراث والفلكلور الشعبي ومتحفاً متنقلاً وزاوية التاريخ الشفوي المنقول والزاوية التقنية الافتراضية v.r للتعرف على الموقع الأثرية.