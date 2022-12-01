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العمل توقع عقود عمل مع مركز دار خليل وآية وكلية العلوم والتكنولوجيا

01 كانون أول / ديسمبر 2022 10:17

غزة- الرأي

وقعت وزارة العمل عقد عمل محدد المدة مع مركز دار خليل وآية لعالم الأزياء، ضمن مشروع تمكين الشباب-دورة خياطة وتفصيل الملابس، الممول من مؤسسة الندوة العالمية للشباب الإسلامي.

وسيستفيد من الدورة التدريبية، عدد 20 متدرب/ـــة بواقع 100 ساعة تدريبية بشقيها النظري والعملي، حتى شهر فبراير من العام المقبل 2023م.

وفي ذات الإطار، وقعت الوزارة عقد عمل محدد المدة مع الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا-خان يونس، ضمن مشروع تمكين الشباب- دورة صناعة المخبوزات الممول من مؤسسة الندوة العالمية للشباب الإسلامي.

وسيستفيد من الدورة أيضاً، 20 متدرب/ـــة بواقع 100 ساعة تدريبية بشقيها النظري والعملي، حتى شهر فبراير من العام المقبل 2023م.

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