لماذا يتم رش ملاعب كرة القدم قبل المباريات وأثنائها؟

وكالات- الرأي

اعتادت جماهير كرة القدم التي تحضر مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، على مشاهدة رش أرض ملعب المباراة التي يحضرونها 3 مرات، بواقع مرتين قبل المباراة، وثالثة بين الشوطين، وهو ما سنوضح أسبابه.

ومن خلال صنابير قوية تعمل بالتحكم الإلكتروني مخفية تحت الأرض، ترش أرضية الملاعب قبل نحو ساعة من المباراة، أي قبل عملية الإحماء مباشرة، حتى إن حراس المرمى الذين يكونون -دائمًا- أول من ينزل إلى الملعب للإحماء، ينزلون والصنابير لا تزال تعمل في أحيان كثيرة.

وبمجرد انتهاء الإحماء يرش الملعب مجددًا، ويتكرر ذلك بين شوطي المباراة، لكن يتبعه نزول مجموعة من الأفراد المتخصصين في إصلاح أي خلل يظهر في الأرضية المفروشة بالعشب الطبيعي الأخضر، الذي قد يتضرر نتيجة الالتحامات القوية بين اللاعبين.

سر الأرض المبللة

الجزيرة نت توجّهت لبعض الخبراء لتوضيح سر رش الملعب قبل المباريات، فقال المتخصص في الإشراف على الملاعب وصيانتها على مدار نحو عقدين من الزمان محمد نافع، إن سر ذلك يكمن في أن الأرض يجب أن تكون رطبة وليست جافة خلال اللعب عليها، حيث يساعد ذلك اللاعبين على الركض بشكل أفضل، ويمنحهم قدرًا أكبر من الثبات، من خلال ارتداء الأحذية المخصّصة للعشب الطبيعي.

وأشار نافع إلى أن هناك هدفًا آخر، وهو زيادة سرعة الكرة من خلال انزلاقها على العشب المبلل بشكل أسرع مما لو كان جافًا، مؤكدًا أن ذلك يزيد سرعة اللعب، ويجعل اللاعبين أكثر تركيزًا لمجاراة هذه السرعة.

أما إداري نادي الجيش وبطل قطر السابق ثروت سالم فيقول إن رش الملعب يتّبع منذ زمن بعيد في المباريات وحتى التدريبات، لدرجة أنه -أحيانًا- كان الملعب يرش خلال التدريب، موضحًا أنه كلما زادت حرارة الجو؛ احتاج العشب للرش بشكل أكثر.

وأشار سالم إلى أن الرش يكون باحترافية حيث يكون خفيفًا حتى يبلل العشب فقط ويلينه، لكن لا يغرق أرض الملعب، مؤكدًا أن البلاد الباردة لا تلجأ لرش ملاعبها التي تكون مبللة بشكل طبيعي من الطقس البارد أو الثلوج.

وفي رأي طبي يقول استشاري الطب الرياضي وإصابات الملاعب الدكتور أسامة عبد الرشيد للجزيرة نت إن الأرض اللينة مفيدة للاعبين، حيث تقلل الارتداد أثناء الركض على المفاصل (مفصل القدم والركبة) وكذلك العمود الفقري، إذ يسبب الركض على الأرض الجافة بعض المشكلات الصحية والإصابات والخشونة في الركبة على المدى البعيد.

ويضيف أن ليونة الأرض تجعل السقوط أو الانزلاق على العشب آمنًا؛ إذ لا يصاب اللاعبون بسحجات وإصابات، مشددًا على ضرورة الإحماء الجيد، وارتداء الحذاء المناسب للأرض المبللة لتفادي الإصابات.