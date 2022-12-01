"المالية" تعلن أسعار المحروقات والغاز لشهر ديسمبر

أعلنت الهيئة العامة للبترول بوزارة المالية في غزة، اليوم الخميس عن أسعار المحروقات والغاز لشهر ديسمبر، وذلك على النحو التالي:
انطلاق مشروع المنظومة المحوسبة لرعاية وكفالة الأيتام في قطاع غزة
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01 كانون أول / ديسمبر 2022 10:32
غزة- الرأي
أعلنت الهيئة العامة للبترول بوزارة المالية في غزة، اليوم الخميس عن أسعار المحروقات والغاز لشهر ديسمبر، وذلك على النحو التالي:
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