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"المالية" تعلن أسعار المحروقات والغاز لشهر ديسمبر

01 كانون أول / ديسمبر 2022 10:32

محروقات
محروقات

غزة- الرأي

أعلنت الهيئة العامة للبترول بوزارة المالية في غزة، اليوم الخميس عن أسعار المحروقات والغاز لشهر ديسمبر، وذلك على النحو التالي:

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