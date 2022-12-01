عمل الشمال تبحث سبل التعاون المشترك مع مكتب التنمية الاجتماعية

شمال غزة- الرأي

بحثت مديرية عمل الشمال سبل التعاون المشترك مع مكتب التنمية الاجتماعية بالمحافظة- فرع زايد، خلال زيارة نظمتها المديرية للمكتب.

وأكد مدير مديرية الشمال أ. سعيد العماوي أن الزيارة تأتي ضمن حملة التواصل والتشبيك مع المؤسسات الحكومية والأهلية، التي تنفذها المديرية، وتهدف إلى تعزيز التعاون في إطار عمل الوزارة بما يخدم فئة العمال والحالات الإنسانية.

من جانبه، أشاد مدير المكتب الفرعي للتنمية الاجتماعية أ. محمد الكحلوت بدور وزارة العمل في تبادل المعلومات خاصة فحص الحالة العملية للمستفيدين من برامج ومساعدات التنمية الاجتماعية، مشيراً إلى أن الفحص أصبح الكترونياً بعد تزويد وزارة التنمية الاجتماعية برابط فحص واستعلام من خلال وحدة الحاسوب بوزارة العمل.