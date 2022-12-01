وكالة الرأي الفلسطينية "المجلس الأعلى للرياضة" يبدأ مشاريع تطوير (3) مرافق رياضية وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تبحث الاستثمار السياحي مع الغرفة التجارية وكالة الرأي الفلسطينية منع الاحتلال إدخال الأجهزة الطبية يُهدّد مرضى قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية تحذير عاجل عبر "واتس آب" لملايين المستخدمين وكالة الرأي الفلسطينية تفتيش الوسطى يواصل جولاته على المدارس الخاصة ورياض الأطفال وكالة الرأي الفلسطينية عمل الشمال تبحث سبل التعاون المشترك مع مكتب التنمية الاجتماعية وكالة الرأي الفلسطينية "المالية" تعلن أسعار المحروقات والغاز لشهر ديسمبر وكالة الرأي الفلسطينية لماذا يتم رش ملاعب كرة القدم قبل المباريات وأثنائها؟ وكالة الرأي الفلسطينية العمل توقع عقود عمل مع مركز دار خليل وآية وكلية العلوم والتكنولوجيا وكالة الرأي الفلسطينية "مباحث التموين" تضبط نصف طن مواد غذائية مخالفة بخانيونس
أخبار » الأخبار الحكومية

السياحة تبحث الاستثمار السياحي مع الغرفة التجارية

01 كانون أول / ديسمبر 2022 11:10

غزة- الرأي

زارت وزارة السياحة الآثار ممثلة بوكيلها الدكتور/ محمد خلة ووفداً منها تمثل بالمدراء العامون للسياحة الغرفة التجارية والتقت برئيسها الأستاذ/ وليد الحصري ومجلس الإدارة في إطار بحث سبل التعاون في الاستثمار السياحي المشترك ومجالات التطوير.

وأكد د/ خلة على أهمية التعاون بين الوزارة والغرفة التجارية كجزء من التواصل الذي تهتم به السياحة للربط بين المؤسسات الرسمية والمجتمعية فيما يخص قطاع السياحة في قطاع غزة.

وأثنى الوكيل خلة على جهد الغرفة التجارية في خدمة القطاع الاقتصادي وتنمية في غزة بما في ذلك القطاع السياحي، مستعرضاً إنجازات الوزارة على الصعيد السياحي والأثري في الفترة الماضية، كما اقترح إعداد دراسة تاريخية عن الغرفة التجارية لما لها من أهمية كونها من أقدم المؤسسات المدنية الفلسطينية.

بدوره رحب رئيس الغرفة التجارية بوكيل الوزارة والوفد المرافق، مبيناً أن هذه الزيارات خطوة إيجابية للنهوض بالاستثمار السياحي المشترك، إلى جانب الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الغرفة التجارية ومساهماتها في التنمية الاقتصادية والتي كان منها انجاز أرض المعارض بالقرب من قصر العدل والتي تقدر مساحتها 21دونماً.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

انطلاق مشروع المنظومة المحوسبة لرعاية وكفالة الأيتام في قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟