السياحة تبحث الاستثمار السياحي مع الغرفة التجارية

غزة- الرأي

زارت وزارة السياحة الآثار ممثلة بوكيلها الدكتور/ محمد خلة ووفداً منها تمثل بالمدراء العامون للسياحة الغرفة التجارية والتقت برئيسها الأستاذ/ وليد الحصري ومجلس الإدارة في إطار بحث سبل التعاون في الاستثمار السياحي المشترك ومجالات التطوير.

وأكد د/ خلة على أهمية التعاون بين الوزارة والغرفة التجارية كجزء من التواصل الذي تهتم به السياحة للربط بين المؤسسات الرسمية والمجتمعية فيما يخص قطاع السياحة في قطاع غزة.

وأثنى الوكيل خلة على جهد الغرفة التجارية في خدمة القطاع الاقتصادي وتنمية في غزة بما في ذلك القطاع السياحي، مستعرضاً إنجازات الوزارة على الصعيد السياحي والأثري في الفترة الماضية، كما اقترح إعداد دراسة تاريخية عن الغرفة التجارية لما لها من أهمية كونها من أقدم المؤسسات المدنية الفلسطينية.

بدوره رحب رئيس الغرفة التجارية بوكيل الوزارة والوفد المرافق، مبيناً أن هذه الزيارات خطوة إيجابية للنهوض بالاستثمار السياحي المشترك، إلى جانب الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الغرفة التجارية ومساهماتها في التنمية الاقتصادية والتي كان منها انجاز أرض المعارض بالقرب من قصر العدل والتي تقدر مساحتها 21دونماً.