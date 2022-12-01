"التعليم" تعقد لقاء تدريبياً حول حوسبة برامج الأنشطة الطلابية

عقدت الإدارة العامة للأنشطة الطلابية والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم العالي لقاء تدريبياً لرؤساء الأقسام ومشرفي الأنشطة في الوزارة والمديريات وذلك لاطلاعهم على خطة الوزارة في حوسبة الأنشطة الطلابية.

وشارك في اللقاء الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير د. أحمد أبو ندا، ومدير عام تكنولوجيا المعلومات م. أسامة يونس، ومسيّر الإدارة العامة للأنشطة الطلابية أ. عبد الغني الشيخ، ومدير دائرة القيادات الشبابية أ. فطين البنا، ومدير الدائرة الثقافية أ. أحمد الشامي، وم. بدر بدر مدير دائرة النظم وقواعد البيانات.

وجرى خلال اللقاء استعراض تفاصيل البرنامج المحوسب الهادف لإحداث المزيد من التجويد والتطوير لأعمال إدارة الأنشطة وبرامجها في العديد من المجالات مثل القيم والسلوك، والنشاط الثقافي والفني، ومجال الرياضة والعمل الكشفي، والقيادات الطلابية.