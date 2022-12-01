وكالة الرأي الفلسطينية "المجلس الأعلى للرياضة" يبدأ مشاريع تطوير (3) مرافق رياضية وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تبحث الاستثمار السياحي مع الغرفة التجارية وكالة الرأي الفلسطينية منع الاحتلال إدخال الأجهزة الطبية يُهدّد مرضى قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية تحذير عاجل عبر "واتس آب" لملايين المستخدمين وكالة الرأي الفلسطينية تفتيش الوسطى يواصل جولاته على المدارس الخاصة ورياض الأطفال وكالة الرأي الفلسطينية عمل الشمال تبحث سبل التعاون المشترك مع مكتب التنمية الاجتماعية وكالة الرأي الفلسطينية "المالية" تعلن أسعار المحروقات والغاز لشهر ديسمبر وكالة الرأي الفلسطينية لماذا يتم رش ملاعب كرة القدم قبل المباريات وأثنائها؟ وكالة الرأي الفلسطينية العمل توقع عقود عمل مع مركز دار خليل وآية وكلية العلوم والتكنولوجيا وكالة الرأي الفلسطينية "مباحث التموين" تضبط نصف طن مواد غذائية مخالفة بخانيونس
أخبار » الأخبار الحكومية

"التعليم" تعقد لقاء تدريبياً حول حوسبة برامج الأنشطة الطلابية

01 كانون أول / ديسمبر 2022 11:20

عقدت الإدارة العامة للأنشطة الطلابية والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم العالي لقاء تدريبياً لرؤساء الأقسام ومشرفي الأنشطة في الوزارة والمديريات وذلك لاطلاعهم على خطة الوزارة في حوسبة الأنشطة الطلابية.

وشارك في اللقاء الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير د. أحمد أبو ندا، ومدير عام تكنولوجيا المعلومات م. أسامة يونس، ومسيّر الإدارة العامة للأنشطة الطلابية أ. عبد الغني الشيخ، ومدير دائرة القيادات الشبابية أ. فطين البنا، ومدير الدائرة الثقافية أ. أحمد الشامي، وم. بدر بدر مدير دائرة النظم وقواعد البيانات.

وجرى خلال اللقاء استعراض تفاصيل البرنامج المحوسب الهادف لإحداث المزيد من التجويد والتطوير لأعمال إدارة الأنشطة وبرامجها في العديد من المجالات مثل القيم والسلوك، والنشاط الثقافي والفني، ومجال الرياضة والعمل الكشفي، والقيادات الطلابية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

انطلاق مشروع المنظومة المحوسبة لرعاية وكفالة الأيتام في قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟