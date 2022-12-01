أوقاف رفح تُنفّذ سلسلة أنشطة دعويّة في مدارس المحافظة

رفح- الرأي

نفّذت قسم الدعوة والإرشاد -إناث بمديريّة أوقاف رفح سلسلة أنشطة وفعاليات دعويّة بالتعاون مع مديريّة التربية والتعليم، استهدفت المدارس الحكوميّة للبنات وسط المحافظة.

بدوره أوضحت مشرفة القسم أ. صباح نوفل طبيعة الأنشطة الدعويّة التي نفّذها القسم، والمتمثلة في تقديم الدروس القصيرة داخل الفصول الدراسيّة، وإجراء جولات، وتنفيذ ملتقيات دعويّة، وإذاعات صباحيّة؛ بهدف تعزيز السلوك الإيجابيّ، والالتزام بالآداب العامة.

مشيدةً بدور الواعظات في نشر الوعي الدينيّ والأخلاقيّ، ودور التربية والتعليم في غرس القيم والمبادئ لدى الطالبات.