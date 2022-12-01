"الأشغال" تفتتح مركز خدمات الجمهور

غزة - الرأي

افتتح وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة م. ناجي سرحان، اليوم الخميس، مركز خدمات الجمهور التابع للوزارة.

وشارك في الافتتاح، رئيس ديوان المظالم د. حسن الصيفي، ومدير عام وزارة الخارجية م. محمود المدهون، و رئيس الهيئة العامة للشباب والثقافة أ. أحمد محيسن، ورئيس المكتب الإعلامي الحكومي أ. سلامة معروف، ووفد من بلدية خان يونس، ولفيف من موظفي الوزارة.

وفي كلمة له، أكد سرحان أن الهدف من إنشاء هذا المركز استيعاب العدد الكبير من المواطنين الوافدين للوزارة، بشكل لائق ومناسب لهم.

وأشار إلى أن المركز سيقدم كافة الخدمات المتوفرة لديه في مكان واحد، بالإضافة إلى أن الخدمات تنقسم إلى خدمات تتعلق بالإسكان وخدمات تتعلق بالإعمار، كما سيقدم المركز خدمات الاستعلام العام.

وذكر سرحان، أن المركز سيقدم الخدمات التالية: تسجيل أضرار حديثة (هدم كلي/ جزئي)، نقل بناء إلى أرض بديلة أو سطح بديل أو شقة سكنية، إفادة أضرار، تحويل ملكية أضرار، تعليق ملف الإعمار - مبررات قانونية، صرف دفعة مالية للإعمار، إزالة ركام المنازل المهدمة كليًا، طلب تبادل وحدات سكنية بين منتفعين من مشاريع الإسكان الحكومية، تسوية وضع تعدي على الشقق الحكومية، استبدال كفيل بآخر لمنتفع من وحدة سكنية حكومية بنظام البيع، تنازل منتفع عن وحدة سكنية حكومية بنظام البيع، نقل معاملة وحدة سكنية حكومية من مؤسسة مالية لآخرى، استئجار / شراء محل تجاري، خلو طرف موظف حكومي عند نهاية خدمته، خلو طرف موظف حكومي منتفع من مشاريع الإسكان الحكومية.

وشكر سرحان، لجنة متابعة العمل الحكومي على جهودها في تبني مبادرة تطوير مركز خدمات الجمهور في وزارة الأشغال، كما شكر م. غازي البحيصي مدير وحدة خدمات الجمهور في بلدية خانيونس والوفد المرافق له، على ما بذلوه من جهد إداري في سبيل تطوير البنية الإدارية لطواقم العمل في المركز.

من جانبه، أثنى الصيفي على هذا الجهد المبذول في المركز، والذي يخدم المواطنين في قضاء حاجاتهم.

وفي نهاية الافتتاح، تم عرض برومو توضيحي حول مراحل تطوير مركز خدمات الجمهور في وزارة الأشغال العامة والإسكان.