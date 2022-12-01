العمل توقع عقد اتفاق ومذكرة تفاهم مع الندوة العالمية للشباب الإسلامي

غزة- الرأي

وقعت وزارة العمل، صباح اليوم مذكرة تفاهم وعقد اتفاق مع الندوة العالمية للشباب الإسلامي – مكتب فلسطين.

ومَثلَ وزارة العمل م. إيهاب الغصين وكيل الوزارة، في حين مَثلَ الندوة العالمية للشباب الإسلامي مدير مكتبها في فلسطين أ. أدهم عكاشة، بحضور مدير عام خدمات التشغيل أ. محمد طبيل، ورئيس وحدة المشاريع والتعاون الدولي أ. أيمن أبو كريم، ورئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام أ. منال الحتة، وأ. كريمة الدنف عن وحدة المشاريع والتعاون الدولي.

كما تم توقيع عقد اتفاق بين الطرفين للبدء في المرحلة الثانية من مشروع الدورات المهنية القصيرة في جميع المراكز المهنية التابعة لوزارة العمل.

وأشاد وكيل وزارة العمل بمذكرة التفاهم بين الوزارة والندوة العالمية للشباب الإسلامي، التي تنص على تعاون الطرفين بموجب هذه المذكرة في مجالات البرامج ذات الاهتمام المشترك، والعمل على إنجاز المشاريع التي تصب في خدمة الصالح العام في قطاع غزة.