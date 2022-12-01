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التعليم بغزة تستنكر عدوان الاحتلال على مدرستي تقوع وعكا بالضفة

01 كانون أول / ديسمبر 2022 01:07

التعليم بغزة تستنكر عدوان الاحتلال على مدرستي تقوع وعكا بالضفة
التعليم بغزة تستنكر عدوان الاحتلال على مدرستي تقوع وعكا بالضفة

غزة- الرأي

استنكرت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالهجوم والعدوان على مدرستي ذكور تقوع الثانوية في بيت لحم، وعكا الأساسية في الخليل، حيث قامت تلك القوات باقتحام المدرستين وإطلاق قنابل الغاز السامة وترويع الطلبة واحتجاز الكادر التعليمي.

وأوضحت الوزارة في تصريح صحفي، أن هذا العدوان هو تشويش متعمد وإعاقة للعملية التدريسية، ويعتبر من الانتهاكات الصارخة لكافة المواثيق والأعراف الدولية.

ودعت الوزارة كافة المؤسسات الحقوقية إلى لجم الاحتلال ووقف تصرفاته العدوانية بحق التعليم والطفولة والمدارس في فلسطين.

التعليم بغزة تستنكر عدوان الاحتلال على مدرستي تقوع وعكا بالضفة 317500311_3098018880489614_358419930253599369_n 317533790_3098018937156275_3105579596746986558_n
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