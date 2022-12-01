التعليم بغزة تستنكر عدوان الاحتلال على مدرستي تقوع وعكا بالضفة

غزة- الرأي

استنكرت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالهجوم والعدوان على مدرستي ذكور تقوع الثانوية في بيت لحم، وعكا الأساسية في الخليل، حيث قامت تلك القوات باقتحام المدرستين وإطلاق قنابل الغاز السامة وترويع الطلبة واحتجاز الكادر التعليمي.

وأوضحت الوزارة في تصريح صحفي، أن هذا العدوان هو تشويش متعمد وإعاقة للعملية التدريسية، ويعتبر من الانتهاكات الصارخة لكافة المواثيق والأعراف الدولية.

ودعت الوزارة كافة المؤسسات الحقوقية إلى لجم الاحتلال ووقف تصرفاته العدوانية بحق التعليم والطفولة والمدارس في فلسطين.