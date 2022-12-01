مستشفى النصر للأطفال يجرى(713) جلسة علاج طبيعي خلال نوفمبر 2022

غزة- الرأي

أجرى قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الرنتيسي-النصر (713) جلسة علاجية للأطفال المنومين في المستشفى خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٢م.

وأوضحت د. سعاد رضوان رئيس قسم العلاج الطبيعي أن جلسات العلاج الطبيعي شملت الحالات المحولة من جميع أقسام المستشفى خاصة العناية المركزة , قسم الصدرية, الأعصاب والحضانة ونوهت د. رضوان أن هناك تزايد ملحوظ في عدد الحالات المحولة من قسم الحضانة عن الأشهر السابقة.

وبينت أن قسم العلاج الطبيعي في مستشفى الرنتيسي للأطفال-النصر مصنف الأول والرئيسي في قطاع غزة والذي يقدم خدماته للأطفال خلال الفترات الصباحية والمسائية، وان أغلبية الحالات التي يتم التعامل معها فيزيائيا تعاني من الأمراض المزمنة والتي تحتاج إلى باع طويل من العلاج الطبيعي والتأهيل.

وأكدت د. رضوان على أن دور العلاج الطبيعي لا يقتصر فقط على أداء الجلسات العلاجية لكل مريض بخطة خاصة فقط، بل يركز ايضا على دور أهل المريض في تعلم وتطبيق الجلسات العلاجية بشكل صحيح خلال تواجدهم بالمشفى وحتى بعد خروجهم منه.

ويسعى قسم العلاج الطبيعي دوما لتقديم جلسات العلاج الطبيعي للمرضى بمهنية وجودة عالية بواسطة طاقم العلاج الطبيعي ذو الكفاءة والخبرة العالية، ويسعى قسم العلاج الطبيعي دوما لتطوير الكادر البشري وتعزيز القدرات والامكانيات من خلال الدورات التدريبية والتعليم المستمر متمنيين الصحة والعافية للجميع.