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"الجوازات" تُصدر 9 آلاف معاملة للمواطنين خلال نوفمبر

01 كانون أول / ديسمبر 2022 01:19

"الجوازات" تُصدر 9 آلاف معاملة للمواطنين خلال نوفمبر

غزة- الرأي

أصدرت الإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية والأمن الوطني _ الشق المدني 8 آلاف و963 معاملة رسمية، عبر مكاتبها المنتشرة بمديريات محافظات قطاع غزة، خلال شهر نوفمبر الماضي. 

وأوضح تقرير صادر عن إدارة الجوازات، إنجازها 260 معاملة إضافة أبناء من إجمالي المعاملات التي سُلمت للمواطنين في قطاع غزة، بالإضافة إلى إتمام 501 مُعاملة تنوعت ما بين "تمديد لأول مرة وتمديد لثاني مرة". 

وأفاد التقرير أن الإدارة أتمت إجراء 81 معاملة تظهير لبيانات جوازات السفر و22 معاملة أخرى تنوعت ما بين (صورة طبق الأصل - لمن يهمه الأمر)، في حين أجرت عمليات تغذية لنحو 8 آلاف و99 معاملة.

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