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الصحة تناقش تطوير خدمات الطوارئ في مستشفى شهداء الأقصى

01 كانون أول / ديسمبر 2022 01:34

الصحة تناقش تطوير خدمات الطوارئ في مستشفى شهداء الأقصى
الصحة تناقش تطوير خدمات الطوارئ في مستشفى شهداء الأقصى

غزة- الرأي
ناقش د. إياد أبو زاهر مدير عام مستشفى شهداء الأقصى،  وضع رؤية شاملة للمستشفى في حالات الطوارئ وأداء قسم الطوارئ في المستشفى وآلية تطويره ، وذلك خلال لقائه د.محمد العطار مدير طوارئ المستشفيات. 

وأكد د. أبو زاهر على الأهمية الكبيرة لقسم الطوارئ، مؤكدا أيضا على حجم العمل الكبير الذي تقوم به طواقمنا من أجل خدمة أهلنا ومرضانا وأفاد أبو زاهر بضرورة تعزيز الكادر الطبي والصحي داخل الاقسام خاصة في حالات الطوارئ.

وأشاد د.محمد العطار بأداء قسم الطوارئ في مستشفى شهداء الأقصى شاكرا لهم جهدهم الكبير المبذول من أجل الحفاظ على حياة المرضى.

وخلال اللقاء تم مناقشة آلية الحوسبة الكاملة لقسم الطوارئ وكذلك إعادة رسم مخطط كامل لمناطق المستشفى في حالات الطوارئ، مما يسهل وصول المرضى للأقسام كلا حسب تصنيفه بما يضمن الحفاظ على حياة المريض وتقديم الخدمة الآمنة له.

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