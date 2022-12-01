وزارة التعليم تفتتح المعرض المركزي لنوادي STEM

غزة- الرأي

افتتح وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد د.محمود مطر المعرض المركزي لنوادي STEM، الذي تنظمه مديرية التربية والتعليم غرب غزة للمدارس المشاركة في المشروع وعددها 10 مدارس، حيث قامت تلك المدارس بعرض انجازاتها خلال أفتتاح مشروع STEM، والذي تبنته الوزارة لعدد 50 مدرسة على مستوى الوزارة.

ورافق الوكيل المساعد في افتتاح فعاليات معرض STEM، مدير التربية والتعليم غرب غزة أ.حمدي الدلو، ومدير الدائرة الإدارية أ.خالد المزين، ومدير الدائرة الفنية د جواد الشيخ خليل، ومشرفا مبحث التكنولوجيا في المديرية أ.أيمن العكلوك، وأ.نعمة السر، وعدد من رؤساء الاقسام والمشرفين التربويين.

وجاء المعرض الذي أقيم في مدرسة الكرمل الثانوية للبنين بعنوان "المعرض المركزي الأول لنوادي STEM" حيث شارك في عرض المشاريع أكثر من 150 طالبا وطالبة، كما ارتاده العديد من النوادي التكنولوجية في المدارس التابعة للمديرية.

وأكد د.مطر أن المعرض يعكس دور مديرية التربية والتعليم كداعم رئيسي للتكنولوجيا في المدارس التابعة لها والقائمين على المعرض بشكل عام، ليساعد أبنائنا وبناتنا الطلبة على دخول عالم البرمجة من أوسع الأبواب.

وأكد د.مطر أن المعرض جاء انسجاما مع رؤية وزارة التربية والتعليم في تطوير الأساليب العلمية والتكنولوجية لرفع كفاءة المعلمين واسقاط تلك الكفاءة على طلبتنا، وكذلك تنفيذ برامج التعليم والتدريب لكافة المجالات المختلفة ولجميع المهتمين في مجال التكنولوجيا.

ومن جانبه فقد اكد أ.حمدي الدلو أن المعرض يعمل على اكتشاف المواهب والقدرات والكفاءات التي ستعمل على بناء مستقبل فلسطين.

وأشاد أ.حمدي الدلو بالتحضيرات اللوجستية وبالمشاركات النوعية التي شهدناها في افتتاح المعرض، ونثمن جهود كافة القائمين على تنفيذ المعرض.

و أكد ا.أيمن العكلوك أن المعرض حقق أهدافه المعلنة من تبادل للخبرات بين المعلمين المدربين لمشروع STEM والذين اطلعوا على أفكار جديدة أبدعها زملاؤهم، كما تم تعزيز الطلبة المبدعين والإشادة بمشاريعهم من قبل الضيوف الذين ارتادوا المعرض.

وفي ختام المعرض تم تكريم المعلمين المشاركين.