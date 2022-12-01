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لمتابعة مخزونها من غاز الطهي

إدارة البترول بالمالية تجري جولة لمحطات الغاز

01 كانون أول / ديسمبر 2022 02:33

إدارة البترول بالمالية تجري جولة لمحطات الغاز
إدارة البترول بالمالية تجري جولة لمحطات الغاز

غزة- الرأي

أجرى مدير عام الإدارة العامة للبترول في وزارة المالية أ. إياد الشوربجي وطواقم المتابعة والتفتيش التابعة للإدارة جولة ميدانية لمحطات تعبئة وتخزين غاز الطهي بهدف متابعة مخزونها الاحتياطي من الغاز قبل دخول فصل الشتاء.

ودعا الشوربجي أصحاب المحطات إلى ضرورة المحافظة على كميات الغاز المخزنة لديها بتمويل ورقابة حكومية؛  مشدداً على مراعاة إجراءات الأمن والسلامة كإجراء احترازي.

وبين الشوربجي أن ذلك يأتي ضمن خطة الإدارة لتغطية احتياج السوق من الغاز خلال فصل الشتاء والحد من تداعيات أي أزمة محتملة في توريد الكميات.

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