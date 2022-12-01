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الحكم المحلي تعقد ورشة بعنوان للتنظيم والتخطيط العمراني

01 كانون أول / ديسمبر 2022 02:35

الحكم المحلي تعقد ورشة بعنوان للتنظيم والتخطيط العمراني
الحكم المحلي تعقد ورشة بعنوان للتنظيم والتخطيط العمراني

غزة- الرأي

عقدت وزارة الحكم المحلي ورشة بعنوان  "نظام الإظهار الفني للمخططات الهيكلية والتفصيلية ومشروعات التقسيم والإفراز برئاسة الإدارة العامة للتنظيم والتخطيط العمراني.

حيث شارك في الورشة عدد من موظفي الإدارة العامة للتنظيم والتخطيط العمراني واللجنة المركزية.

بدوره افتتح المدير العام للإدارة العامة للتنظيم والتخطيط العمراني م. صبحي سكيك اللقاء بقراءة الفاتحة على شهداء عائلة آل أبو ريا، مؤكدا على أهمية النظام لإيجاد لغة فنية موحدة ومواصفات محددة يمكن بها قراءة لوحات المخططات العمرانية بمختلف المستويات التخطيطية.

من جهة أخرى قدم كلاً من م. آية الحافي، م. أحمد الآغا عرضاً مفصلاً حول مسودة النظام والتي تتضمن عدة مواد منها أهداف النظام ومكونات المخططات العمرانية والشكل الفني للوحة المخططات العمرانية والمعايير الفنية لنظم المعلومات الجغرافية.

وفي نهاية الورشة أبدى المشاركون إعجابهم وقدموا العديد من الملاحظات والتوصيات التي سيتم إدخالها على مسودة النظام تمهيداً لعرضه علي اللجنة المركزية للتعميم على البلديات الكبرى لإرسال ملاحظاتهم.

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