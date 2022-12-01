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وفاة رضيع إثر حادث دهس وسط قطاع غزة

01 كانون أول / ديسمبر 2022 05:53

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي:

أعلنت شرطة المرور في قطاع غزة، مساء الأربعاء، عن وفاة طفل رضيع متأثّرًا بجروح أصيب بها جرّاء حادث دهس على شارع صلاح الدين قرب محررة "نتساريم".

وأفادت "المرور"، أن الطفل محمود علي عرفات البالغ 4 شهور من سكان حي الزيتون، توفي متأثراً بجروحه جراء صدمه حينما كان برفقة والدته من قبل جيب من نوع "توسان".

وأوضحت شرطة المرور أن والدة الطفل أصيبت بجروح طفيفة، فيما توفي طفلها لاحقًا في مشفى شهداء الأقصى جراء إصابته.

وأضافت المرور أنه تم توقيف سائق الجيب المتسبب في الحادث وهو (س، غ) 54 عاماً، وحجز المركبة، لاستكمال الإجراءات القانونية.

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