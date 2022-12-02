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المرور: وفاة رضيع جراء حادث دهس وسط القطاع

02 كانون أول / ديسمبر 2022 09:03

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أعلنت شرطة المرور بغزة، مساء الخميس، عن وفاة طفل رضيع متأثّرًا بجراح أصيب بها جرّاء حادث دهس على شارع صلاح الدين قرب محررة نتساريم.

وأفادت "المرور"، أن الطفل (محمود علي عرفات) البالغ 4 شهور من سكان حي الزيتون، توفي متأثراً بجراحه جراء صدمه حينما كان برفقة والدته من قبل جيب من نوع "توسان".

وأوضحت شرطة المرور أن والدة الطفل أصيبت بجراح طفيفة، فيما توفي طفلها لاحقًا في مشفى شهداء الأقصى جراء إصابته.

وأضافت المرور أنه تم توقيف سائق الجيب المتسبب في الحادث وهو (س، غ) 54 عاماً، وحجز المركبة، لاستكمال الإجراءات القانونية.

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