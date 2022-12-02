وكالة الرأي الفلسطينية المرور: وفاة رضيع جراء حادث دهس وسط القطاع وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يحاصر منزلا في نابلس واشتباكات في محيط البلدة القديمة وكالة الرأي الفلسطينية فنلندا تقرر تقديم مليوني يورو كدعم إضافي للأونروا وكالة الرأي الفلسطينية كأس العالم 2022.. الكاميرون تصطدم بالبرازيل في لقاء المهمة الصعبة وكالة الرأي الفلسطينية الآلاف يحيون "الفجر العظيم" في المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على خطيب مسجدك اليوم الجمعة وكالة الرأي الفلسطينية صربيا وسويسرا في مواجهة أوروبية حاسمة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية " الطقس" لا تغير يذكر على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم الجمعة
أخبار » الأخبار الحكومية

اللواء أبو وطفة يتفقد المديرية العامة للدفاع المدني

02 كانون أول / ديسمبر 2022 09:11

111
111

غزة-الراي

نظَّم مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء محمود أبو وطفة زيارة تفقدية لجهاز الدفاع المدني في محافظة غزة.

وكان في استقبال مدير عام قوى الأمن الداخلي مدير جهاز الدفاع المدني اللواء زهير شاهين ومدراء الإدارات ومجلس المديرية.

وأجرى اللواء أبو وطفة جولة تفقدية على أقسام ودوائر العمل في الدفاع المدني مستطلعاً طبيعة عملها، كما قام بالاطلاع على المعدات والمنشآت والسيارات الخاصة بالدفاع المدني.

وأطّلع اللواء أبو وطفة على الأجهزة والتقنيات المستحدثة في إدارة العمليات في الدفاع المدني، مسار الاتصالات في الحوادث والحرائق الكبيرة، وأجهزة الكاميرات التي توثق مجريات الإشارات والاتصالات التي يتم استقبالها من المواطنين.

وأوضح اللواء أبو وطفة أن منتسبي جهاز الدفاع المدني تقع على عاتقهم مسئوليات كبيرة تدفعهم دوماً لتطوير، ليكونوا دومًا على أهبة الاستعداد.

وأكد على أن تطوير جهاز الدفاع المدني هو على رأس أولويات وزارة الداخلية وذلك لدوره الهام في تمتين الجبهة الداخلية وحمايتها من الكوارث.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

انطلاق مشروع المنظومة المحوسبة لرعاية وكفالة الأيتام في قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟