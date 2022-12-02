اللواء أبو وطفة يتفقد المديرية العامة للدفاع المدني

غزة-الراي

نظَّم مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء محمود أبو وطفة زيارة تفقدية لجهاز الدفاع المدني في محافظة غزة.

وكان في استقبال مدير عام قوى الأمن الداخلي مدير جهاز الدفاع المدني اللواء زهير شاهين ومدراء الإدارات ومجلس المديرية.

وأجرى اللواء أبو وطفة جولة تفقدية على أقسام ودوائر العمل في الدفاع المدني مستطلعاً طبيعة عملها، كما قام بالاطلاع على المعدات والمنشآت والسيارات الخاصة بالدفاع المدني.

وأطّلع اللواء أبو وطفة على الأجهزة والتقنيات المستحدثة في إدارة العمليات في الدفاع المدني، مسار الاتصالات في الحوادث والحرائق الكبيرة، وأجهزة الكاميرات التي توثق مجريات الإشارات والاتصالات التي يتم استقبالها من المواطنين.

وأوضح اللواء أبو وطفة أن منتسبي جهاز الدفاع المدني تقع على عاتقهم مسئوليات كبيرة تدفعهم دوماً لتطوير، ليكونوا دومًا على أهبة الاستعداد.

وأكد على أن تطوير جهاز الدفاع المدني هو على رأس أولويات وزارة الداخلية وذلك لدوره الهام في تمتين الجبهة الداخلية وحمايتها من الكوارث.