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"المعابر"تنشر إحصائية بأعداد الوافدين والمغادرين عبر معبر رفح

02 كانون أول / ديسمبر 2022 09:16

غزة-الرأي 

غادر قطاع غزة، خلال الأسبوع الماضي (27 نوفمبر- 1 ديسمبر 2022)، 3201 مسافرًا عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة.

وقالت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية، في إحصائية نشرتها صباح اليوم الجمعة: "إن العمل عبر المعبر شهد الأسبوع الماضي وصول 2947 عائداً، في حين أرجعت السلطات المصرية 100 مسافراً.

ولفتت إلى أن المعبر شهد الأسبوع الماضي مغادرة الفوج الثاني من المعتمرين وعددهم 1275 مسافرا، ووصول الفوج الأول وعددهم 600 مسافر.

وأفادت الهيئة أن العمل بمعبر رفح سيكون متوقفًا يومي الجمعة والسبت، على أن يُستأنف صباح الأحد.

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