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"هنية" يبارك تأهل المنتخب المغربي لدور ال(١٦) في مونديال قطر

02 كانون أول / ديسمبر 2022 09:57

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غزة-الرأي
بارك عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى دور ال(١٦) ضمن منافسات مونديال قطر عقب الفوز على منتخب كندا مساء اليوم بنتيجة (١/٢).


وعبر هنية عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي الممثل العربي الوحيد الذي نجح في اجتياز دور المجموعات، وتمنى لهم التوفيق في الأدوار القادمة، وأشاد هنية بمستوى اللاعبين والأداء القوي الذي قاد المغرب لصدارة المجموعة ب٧ نقاط من فوزين على بلجيكا وكندا والتعادل مع الدنمارك.


يذكر أن المغرب نجح في اجتياز دور المجموعات للمرة الثانية في تاريخ مشاركاته بالمونديال بعد المرة الأولى عام ١٩٨٦.
 

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