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"الشباب والرياضة" تبدأ مشاريع تطوير (3) مرافق رياضية جديدة

02 كانون أول / ديسمبر 2022 10:01

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غزة-الرأي
أعلن المجلس الأعلى للشباب والرياضة انطلاق مشاريع تطوير وترميم بعض الملاعب والصالات الرياضية التي تم إقرارها من قبل المجلس الأعلى ضمن المرحلة الثالثة من مشاريع تطوير البنية التحتية للمرافق الرياضية بالمحافظات الجنوبية.


وأوضح المهندس أحمد الزيناتي مدير دائرة المشاريع وتطوير الأداء المؤسسي بالمجلس، أن (3) مشاريع بدأت بالفعل هي ترميم ملعب المعمورة في مخيم المغازي الذي تعرض للقصف من الاحتلال الإسرائيلي، وتطوير صالة الأفراح بنادي خدمات البريج، وصيانة سقف صالة النادي الأهلي الفلسطيني بمدينة غزة.


وأشار المهندس الزيناتي أن المشاريع سيتم تمويلها بناء على تعليمات مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة عبد السلام هنية، ضمن برامج التطوير المعتمدة وبتمويل يصل إلى (25.000) شيكل.
 

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