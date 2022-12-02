وفاة و11 إصابة إثر 16 حادث سير خلال الـ 24 ساعة بغزة

غزة – الرأي:

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، صباح اليوم الجمعة، وفاة رضيع وإصابة 11 مواطنًا جراء حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت شرطة المرور والنجدة: "إن الطفل محمود علي عرفات البالغ 4 شهور من سكان حي الزيتون، توفي متأثراً بجراحه جراء صدمه حينما كان برفقة والدته من قبل جيب من نوع "توسان".

وأوضحت أن والدة الطفل أصيبت بجراح طفيفة، فيما توفي طفلها لاحقًا في مشفى شهداء الأقصى جراء إصابته.

وأشارت إلى أنه تم حجز المركبة وتوقيف سائق المركبة (س. غ)؛ لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وبينت أن 16 حادث سير وقعت خلال 24 ساعة الماضية نتجت عنها حالة الوفاة و10 إصابات 4 بجروح متوسطة، و7 بجروح طفيفة.

ولفتت إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات بـ 11 مركبة ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث.