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بطل الشتاء يسيطر على أرقام الدوري الفلسطيني للمحترفين

03 كانون أول / ديسمبر 2022 09:02

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استحق نادي هلال القدس، إنهاء مرحلة الذهاب من الدوري الفلسطيني للمحترفين في الصدارة ب28 نقطة.

ويتقدم هلال القدس في الصدارة بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه ناديي جبل المكبر وشباب الخليل، حيث يملك كل فريق 24 نقطة، يليهم شباب الظاهرية في المركز الرابع ب23 نقطة.

يملك نادي هلال القدس، مدربا قديرا بحجم عمار سلمان، حيث استطاع على مدار موسم ونصف أن يبني فريقا قويا من لاعبيه الشباب، وأسماء لم تكن لامعة وظهرت منذ الموسم الماضي، وتألقت في الموسم الحالي.

الأهم أن نادي هلال القدس يسيطر على أرقام الدوري خلال مرحلة الذهاب، فهو يملك أقوى خط هجوم برصيد 26 هدف، وأقوى خط دفاع اذ اهتزت شباكه 6 مرات فقط، ويعتبر أيضًا الأكثر تحقيق للفوز بواقع 9 انتصارات، بينما خسر مرة وحيدة متساويًا مع صاحبي المركزين الثاني والثالث .

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