وكالة الرأي الفلسطينية شباب خانيونس يكشف عن جهازه الفني الجديد وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل اليوم السبت وكالة الرأي الفلسطينية " الطقس" إنخفاض طفيف على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم السبت وكالة الرأي الفلسطينية استنكار فصائلي وغضب شعبي على جريمة إعدام الشاب "مفلح" وكالة الرأي الفلسطينية حماس " جرائم الاحتلال ستقابل بمزيد من المقاومة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعدم شابًا في حوارة جنوب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم "تعلن موعد امتحان الثانوية العامة الدورة الثالثة للعام 2022 وكالة الرأي الفلسطينية إصابة شاب بجراح حرجه عند مدخل بلدة حوارة في نابلس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يزعم ضبط عشرات الهواتف في سجن النقب
أخبار » الرياضة و الملاعب

الصلاح يُعيد لاعبه ويتعاقد مع مهاجم الأمل

03 كانون أول / ديسمبر 2022 09:06

111
111

نجح نادي الصلاح المنافس في دوري الدرجة الثانية فرع الوسطى والجنوب، إعادة لاعبه المعار خالد المسلمي من جاره أهلي النصيرات .

ولعب "المسلمي" موسم ونصف معارا رفقة أهلي النصيرات، إلا أنه فضل قطع إعارته والعودة مجدداً للصلاح، وسط رغبة الأطراف الثلاثة .

هذا و قد نجحت إدارة الفريق أيضا بالتعاقد مع المهاجم عبد الله الزرابي، بعد انتهاء تعاقده مع الأمل والذي قد انتقل إليه بداية الموسم قادمًا من شباب خانيونس .

ويبتعد الصلاح بفارق نقطة وحيدة عن الأول خدمات المغازي، ويسعى جاهداً لتحقيق الصعود وتعزيز الفريق بصفقات قوية استعداداً للظهور في مرحلة الإياب .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

انطلاق مشروع المنظومة المحوسبة لرعاية وكفالة الأيتام في قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟