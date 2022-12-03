الصلاح يُعيد لاعبه ويتعاقد مع مهاجم الأمل

نجح نادي الصلاح المنافس في دوري الدرجة الثانية فرع الوسطى والجنوب، إعادة لاعبه المعار خالد المسلمي من جاره أهلي النصيرات .

ولعب "المسلمي" موسم ونصف معارا رفقة أهلي النصيرات، إلا أنه فضل قطع إعارته والعودة مجدداً للصلاح، وسط رغبة الأطراف الثلاثة .

هذا و قد نجحت إدارة الفريق أيضا بالتعاقد مع المهاجم عبد الله الزرابي، بعد انتهاء تعاقده مع الأمل والذي قد انتقل إليه بداية الموسم قادمًا من شباب خانيونس .

ويبتعد الصلاح بفارق نقطة وحيدة عن الأول خدمات المغازي، ويسعى جاهداً لتحقيق الصعود وتعزيز الفريق بصفقات قوية استعداداً للظهور في مرحلة الإياب .