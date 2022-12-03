10 فوائد للولادة الطبيعية للسيدات

تعتبر الولادة الطبيعية أكثر أنواع الولادة تفضيلاً لأنها تنطوي على تدخل طبي بسيط ،أو بدون تدخل طبي. الولادة الطبيعية مفيدة لكل من الأم والطفل ،فيما يلي بعض الأسباب التي تدفع الأمهات إلى اختيار عملية الولادة الطبيعية ، ما لم يكن هناك سبب قوي للغاية لاختيار غير ذلك،وفقا لما نشر في موقع apollocradle.

تقليل المخاطر

تجنب أي إجراءات جراحية أو أدوية تساعد الأم والطفل عن طريق تقليل أي نوع من المخاطر المتعلقة بالولادة. تزيد الأدوية من خطر الولادة المطولة وقد تؤدي أيضًا إلى بطء نمو الطفل في الشهر الأول.

اضطرابات غير ضرورية

عندما يحدث المخاض عن طريق الحقن أو أي أدوية أخرى ، فقد يؤدي ذلك إلى التوحد أو اضطرابات عصبية أخرى لدى الطفل. يمكن تجنب هذه الاضطرابات عن طريق اختيار الولادة الطبيعية.

انخفاض مخاطر نقل الدم

يمكن أن تقلل الهرمونات مثل الأوكسيتوسين عند إطلاقها بكميات أعلى في الجسم من خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي ونقل الدم. يمكن أن يؤدي إجراء العملية القيصرية إلى زيادة هذه المخاطر.

الرضاعة الطبيعية بسهولة

الولادة القيصرية هي عملية جراحية كبرى تستغرق أسابيع للشفاء. قد يكون هذا مشكلة بالنسبة للأم الجديدة ، حيث يتعين عليها تعديل الوضع بطرق مختلفة لإطعام طفلها. من ناحية أخرى ، تساعدك الولادة الطبيعية على الرضاعة الطبيعية بكل سهولة حيث يمكنك التعافي من عملية الولادة بشكل أسرع. طول فترة الإقامة في المستشفى للنساء اللاتي خضعن لولادة قيصرية أطول بكثير من أولئك اللائي خضعن للولادة الطبيعية.

يعزز نمو دماغ الطفل

تساعد الولادة الطبيعية في زيادة إنتاج البروتينات في دماغ الطفل التي تساعد في نمو الدماغ ووظائفه. ولا تحث الولادة القيصرية الجسم على إفراز هذه البروتينات وبالتالي يفقد الطفل هذه الميزة الثمينة.

انتعاش أسهل وأفضل

إن اتباع الطريقة الطبيعية ودفع الانزعاج أثناء المخاض يؤتي ثماره بالفعل. أظهرت الدراسات أن النساء اللواتي خضعن لعملية قيصرية يستغرقن وقتًا أطول للتعافي من النساء اللواتي خضعن لعملية قيصرية. تعتبر العملية القيصرية عملية جراحية كبرى تستغرق وقتًا للشفاء. يستغرق ما يقرب من 50٪ من وقت الشفاء أكثر من فترة الشفاء العادية.

انخفاض خطر حدوث مشاكل في الجهاز التنفسي

الأطفال الذين يولدون من خلال عملية قيصرية يغيبون عن التغيرات الهرمونية التي تحدث أثناء المخاض. تساعد هذه التغييرات الهرمونية في التطور السليم للرئتين ، مما يسمح للرئتين بالعمل على النحو الأمثل.

يسمح بنظام غذائي عادي

تشير الأبحاث إلى أن نقص الدعم الغذائي أثناء المخاض يمكن أن يسبب جفاف الأم ، والكيتوزية ، ونقص صوديوم الدم، وزيادة إجهاد الأم. تستطيع النساء اللواتي يلدن بشكل طبيعي في مركز الولادة أو المستشفى أن يأكلن ويشربن بحرية ، مما يحافظ على مستويات طاقتهن أثناء المخاض.

الولادة الطبيعية تفيد الأطفال في أمعائهم

على المدى الطويل ، يكون الأطفال الذين يولدون من خلال عملية قيصرية أكثر عرضة للإصابة بالربو والحساسية والالتهابات. بدون الولادة الطبيعية ، يفقد الأطفال البكتيريا الجيدة الموجودة في جسم الأم. يلعب هذا دورًا رئيسيًا في جهاز المناعة لدى الطفل. إن إنجاب طفل من خلال الولادة الطبيعية يمنح الطفل فرصة أكبر لمكافحة العديد من المضاعفات الصحية ويمنحه البكتيريا التي يحتاجها لمحاربة الأمراض الأخرى.

هرمونات تسكين الآلام

يلعب كل هرمون دورًا مهمًا في الحفاظ على سلامة الأم والطفل. هناك نوعان من هرمونات تسكين الآلام التي يتم إفرازها أثناء الولادة، وهما الأوكسيتوسين والإندورفين. هذه الهرمونات تترك الأم نشطة وسعيدة بعد الولادة. غالبًا ما يُعرف الأوكسيتوسين بهرمون الحب. كما أنه يساعد في منع اكتئاب ما بعد الحمل.

في بعض الحالات، يتعين على النساء اختيار الخضوع لعملية قيصرية بسبب مضاعفات الحمل. للتوضيح ، لا يوجد شيء غير آمن في العملية القيصرية ، لكن الولادة الطبيعية لها فوائد عديدة ، بالمقارنة. إن اتباع الطريقة الطبيعية يقلل من مشاكل ما بعد الولادة ، ويحفز على التعافي بشكل أسرع ويجعل الطفل أقوى وأكثر صحة، تعرف على المزيد حول الولادة الطبيعية من خلال مبادرتنا "الطبيعة لا تقدر بثمن".