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كيفية استخدام الجلسات الخاصة على Spotify لإخفاء نشاطك

03 كانون أول / ديسمبر 2022 09:17

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قد تكون إحدى الميزات الرئيسية لـ Spotify هى القدرة على مشاركة الموسيقى مع الأصدقاء وتلقي توصيات خوارزمية مخصصة، إلا أنه قد يأتي وقت ترغب فيه في الاستماع إلى ألبوم دون أن يرى الآخرين ما تسمعه، هنا يمكنك استخدام جلسة خاصة لإخفاء نشاط استماع معين من خوارزميات Spotify، سواء كنت تشارك حسابك مع العائلة أو تريد فقط أن تكون أكثر سرية بشأن الأغاني التي تريدها. 
 
وفقا لما ذكره موقع "business insider"، إليك المزيد حول الميزة، بالإضافة إلى كيفية تشغيلها وإيقاف العمل بها.

كيفية تمكين جلسة خاصة على Spotify على سطح المكتب

1. افتح تطبيق Spotify على جهاز Mac أو الكمبيوتر الشخصي.
2. اضغط فوق السهم لأسفل بجوار اسمك في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة، ويجب أن يكون هذا مرئيًا بغض النظر عن الصفحة التي تتصفحها.
3. اضغط فوق جلسة خاصة وسيتحول الرمز إلى اللون الأخضر مع وجود علامة اختيار بجواره، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يظهر رمز القفل فوق صورة ملفك الشخصي، اضغط فوقه مرة أخرى لتعطيل الجلسة.

 كيفية تمكين جلسة خاصة على Spotify على الهاتف المحمول

1. افتح تطبيق Spotify على جهاز iPhone أو Android أو الجهاز اللوحي.
2. اضغط فوق علامة التبويب "الصفحة الرئيسية" في الجزء السفلي من الشاشة، إذا لم تكن موجودًا بالفعل، ثم اضغط على أيقونة الترس في الزاوية العلوية اليمنى من شاشتك.
3. اضغط على اجتماعى.
4. اضغط أو مرر مفتاح التبديل بجوار جلسة خاصة لتشغيل الميزة أو إيقاف تشغيلها.
 

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