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كيفية عرض كلمات مرور Wi-Fi المحفوظة على آيفون و iPad

03 كانون أول / ديسمبر 2022 09:22

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تقدم أبل خيار مشاركة كلمات مرور Wi-Fi بسهولة بين أجهزة أبل، ومع ذلك ، لمشاركة كلمة مرور Wi-Fi مع أجهزة غير تابعة لأبل ، نحتاج في بعض الأحيان إلى رؤية كلمة المرور، لحسن الحظ ، قدمت أبل القدرة على عرض كلمات المرور لشبكات Wi-Fi المعروفة مع تحديثات iOS 16 و iPadOS 16، إليك كيف يمكنك القيام بذلك:

المتطلبات المسبقة:

- قم بتحديث أيفون و iPad إلى أحدث إصدارات iOS و iPadOS.
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- تأكد من حفظ كلمة مرور Wi-Fi على أجهزة أيفون أو iPad.

خطوات لعرض كلمات مرور Wi-Fi المحفوظة على أيفون و iPad

- افتح تطبيق "الإعدادات" على جهاز أيفون أو iPad
- توجه إلى خيار Wi-Fi
- الآن ، انقر فوق الزر "مزيد من المعلومات" الموجود بجوار شبكة Wi-Fi من قائمة Wi-Fi.
- اضغط على حقل كلمة المرور.
- هل لاحظ أن الجهاز سيطلب منك التحقق من هويتك عن طريق Face ID أو Touch ID حسب الجهاز.
- بمجرد التحقق ، ستتمكن من رؤية كلمة مرور Wi-Fi المحفوظة.
- الآن ، يمكنك إما إلقاء نظرة على كلمة المرور وتذكرها وإدخالها على الجهاز الآخر، أو انسخها وشاركها عبر أي تطبيق مراسلة.

إذا كنت تتساءل عن كيفية مشاركة كلمات مرور Wi-Fi بين أجهزة أبل ، فإليك الخطوات:

إذا كانوا يستخدمون iPad أو أيفون أو Mac وكانوا في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، قم بتشغيل Wi-Fi و Bluetooth على كلا الجهازين، أيضًا ، قم بإيقاف تشغيل نقطة الاتصال الشخصية ، إذا كانت قيد التشغيل، تأكد أيضًا من حفظ عنوان البريد الإلكتروني الخاص بـ أبل ID في هاتف شخص آخر.
 
الآن ، تأكد من أن جهازك (الجهاز الذي يشارك كلمة المرور) مفتوح ومتصل بشبكة Wi-Fi، حدد شبكة Wi-Fi على الجهاز الذي تريد توصيله، الآن على جهازك ، انقر فوق مشاركة كلمة المرور ، ثم انقر فوق تم.
 
 

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