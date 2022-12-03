" المعابر " إحصائية باعداد الوافدين والمغادرين عبر منفذ بيت حانون

غزة-الراي

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (27 نوفمبر - 2 ديسمبر 2022).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 10977 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 11164 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 10746 مواطنين و167 أجنبياً، و55 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 10931 مواطناً، و184 أجنبياً، و42 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى سبع وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.